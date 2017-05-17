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16:04 (мск), источник: РИА Новости

ЕС изменил законодательство для предоставления Украине безвизового режима

БРЮССЕЛЬ, 17 мая — РИА Новости. Председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство Евросоюза для предоставления безвизового режима гражданам Украины, следует из прямой трансляции из Страсбурга.

Источник: РИА Новости

Таяни и Абела на полях пленарной сессии ЕП поставили подписи под Регламентом Совета ЕС и Европарламента, который вносит изменения в Регламент о визовом перечне от 15 марта 2001 года. Таким образом, Украина переносится из списка стран, граждане которых обязаны иметь визы при пересечении внешних границ Шенгенской зоны, в список государств, граждане которых освобождаются от этого требования.

На церемонии присутствовал президент Украины Петр Порошенко.

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После подписания регламент будет опубликован в официальном вестнике ЕС и спустя 20 дней украинцы смогут ездить в Евросоюз без виз. Ожидается, что безвизовый режим вступит в силу ориентировочно 11 июня. При этом Совет ЕС заявил, что Евросоюз приостановит безвизовый режим с Украиной в случае проблемы с миграцией и безопасностью.

Граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода. При этом права на работу в Евросоюзе безвизовый режим не дает.

Для пересечения границы украинцам понадобится биометрический паспорт, также рекомендуется иметь при себе обратный билет, подтверждение брони отеля, приглашение от родственников, медицинскую страховку и деньги из расчета не менее 45 евро на каждый день пребывания в ЕС.

В случае, если к Украине возникнут «серьезные вопросы» относительно проблем с миграцией и безопасностью, безвизовый режим могут отменить. Введение такого механизма было условием для отмены виз для граждан Украины и Грузии.

Комментарии
12
дядя Коля
Вот введёт Россия визы для украинцев.....И заплачут счастливые.
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Валерий Баланов
Это новшество касается только богатых людей.
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дядя Коля
Ну наконец-то горемычным счастье подвалило......
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