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16:12 (мск), источник: Nakanune.ru

В двух муниципалитетах Южного Урала назначены новые прокуроры

В двух муниципалитетах Челябинской области назначены прокуроры.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Так, на должность прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска сроком на пять лет назначен старший советник юстиции Рустем Акманов. Ранее он работал заместителем прокурора Орджоникидзевского района и Магнитогорским природоохранным прокурором.

Прокурором Нагайбакского района назначен советник юстиции Борис Васильев. Последние девять лет он занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска.

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