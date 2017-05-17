В двух муниципалитетах Южного Урала назначены новые прокуроры

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Так, на должность прокурора Орджоникидзевского района Магнитогорска сроком на пять лет назначен старший советник юстиции Рустем Акманов. Ранее он работал заместителем прокурора Орджоникидзевского района и Магнитогорским природоохранным прокурором.

Прокурором Нагайбакского района назначен советник юстиции Борис Васильев. Последние девять лет он занимал должность заместителя прокурора Ленинского района Магнитогорска.