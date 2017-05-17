Глава Самары поделился опытом по благоустройству с коллегами из других городов Поволжья

Олег Фурсов, занимающий должность заместителя председателя Ассоциации, рассказал о том, как Самара решает задачи по благоустройству территорий частной жилой застройки. Для областной столицы, в которой более 40% территории жилищного фонда занимает именно частный сектор, благоустройство этих участков остается важной задачей. Необходимо отметить, что опыт Самары был положительно оценен участниками встречи и принят к реализации другими городами.

Представители муниципалитетов обменялись опытом в вопросах организации работ по благоустройству городских территорий в рамках Года экологии в России.

Для повышения экологической культуры самарцев Администрацией были разработаны проекты и образовательные программы, нацеленные на популяризацию мероприятий по благоустройству региональной столицы.

Для повышения экологической культуры самарцев Администрацией были разработаны проекты и образовательные программы, нацеленные на популяризацию мероприятий по благоустройству региональной столицы.

Одной из основных проблем частного сектора Самары остаются несанкционированные свалки. Городскими властями был разработан комплекс мероприятий для решения задач по ликвидации таких мест и профилактике их появления.

В настоящее время частный сектор города на 100% включен в централизованную систему сбора и вывоза бытовых отходов. Администрации внутригородских районов регулярно проводят обследования территорий на предмет вывоза мусора, выявления новых очагов захоронения отходов. В местах потенциального образования свалок устанавливаются камеры видеонаблюдения, круглосуточные пункты охраны, проводится патрулирование проблемных территорий, в ходе которых задерживаются машины, производящие сброс отходов.

Во время выступления Глава Самары акцентировал внимание на том, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства — это межведомственная задача. Поэтому в рейдах, кроме сотрудников Администрации, принимают участие представители полиции, природоохранной прокуратуры, дорожной инспекции, Росприроднадзора и других ведомств.

Кроме того, в работе используются и передовые технологии. Так, в марте этого года в рамках взаимодействия с Управлением войск национальной гвардии прошло первое контрольное мероприятие с применением беспилотных летательных аппаратов для обнаружения незаконных свалок в Кировском районе.

В комплексе все эти мероприятия позволили сократить количество мест несанкционированного складирования отходов более чем в три раза.

Для повышения экологической культуры самарцев Администрацией были разработаны проекты и образовательные программы, нацеленные на популяризацию мероприятий по благоустройству региональной столицы. Среди них — проект «Поработал — отдохни!», который был реализован в рамках месячника по благоустройству. Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получили дисконтные карты и скидки на покупки в торговых сетях. В 27 дворовых территориях, жители которых дружно вышли на уборку, будут установлены системы наружного видеонаблюдения, а в более чем 160 дворах будет проведен ремонт за счет средств федеральной программы.

Кроме того, более 50 организаций и общественных объединений присоединились к соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды и вышли на уборку самарских улиц, а строительные организации взяли на себя обязательство привести в порядок фасады деревянных домов в историческом центре.

— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша задача — и в дальнейшем работать над повышением уровня жизни населения, над созданием комфортных условий для работы и отдыха. Забота об экологических условиях проживания, труда и отдыха в городской среде — это забота о нашем будущем, о будущем наших детей, — сказал в завершении Олег Фурсов.