Глава Самары поделился опытом по благоустройству с коллегами из других городов Поволжья
Сегодня, 17 мая, глава города Олег Фурсов принял участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья. На этот раз мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
Сегодня, 17 мая, глава города Олег Фурсов принял участие в общем собрании Ассоциации городов Поволжья. На этот раз мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.
Заседание состоялось под председательством руководителя Ассоциации, мэра Казани Ильсура Метшина, с участием заместителя Полномочного представителя Президента в Приволжском федеральном округе Олега Мельниченко.
Представители муниципалитетов обменялись опытом в вопросах организации работ по благоустройству городских территорий в рамках Года экологии в России.
Олег Фурсов, занимающий должность заместителя председателя Ассоциации, рассказал о том, как Самара решает задачи по благоустройству территорий частной жилой застройки. Для областной столицы, в которой более 40% территории жилищного фонда занимает именно частный сектор, благоустройство этих участков остается важной задачей. Необходимо отметить, что опыт Самары был положительно оценен участниками встречи и принят к реализации другими городами.
Одной из основных проблем частного сектора Самары остаются несанкционированные свалки. Городскими властями был разработан комплекс мероприятий для решения задач по ликвидации таких мест и профилактике их появления.
В настоящее время частный сектор города на 100% включен в централизованную систему сбора и вывоза бытовых отходов. Администрации внутригородских районов регулярно проводят обследования территорий на предмет вывоза мусора, выявления новых очагов захоронения отходов. В местах потенциального образования свалок устанавливаются камеры видеонаблюдения, круглосуточные пункты охраны, проводится патрулирование проблемных территорий, в ходе которых задерживаются машины, производящие сброс отходов.
Во время выступления Глава Самары акцентировал внимание на том, что контроль за соблюдением природоохранного законодательства — это межведомственная задача. Поэтому в рейдах, кроме сотрудников Администрации, принимают участие представители полиции, природоохранной прокуратуры, дорожной инспекции, Росприроднадзора и других ведомств.
Кроме того, в работе используются и передовые технологии. Так, в марте этого года в рамках взаимодействия с Управлением войск национальной гвардии прошло первое контрольное мероприятие с применением беспилотных летательных аппаратов для обнаружения незаконных свалок в Кировском районе.
В комплексе все эти мероприятия позволили сократить количество мест несанкционированного складирования отходов более чем в три раза.
Для повышения экологической культуры самарцев Администрацией были разработаны проекты и образовательные программы, нацеленные на популяризацию мероприятий по благоустройству региональной столицы. Среди них — проект «Поработал — отдохни!», который был реализован в рамках месячника по благоустройству. Наиболее активные самарцы, которые приняли участие в весенней генеральной уборке, смогли попасть на концерт звезд российской эстрады на площади Куйбышева, а также получили дисконтные карты и скидки на покупки в торговых сетях. В 27 дворовых территориях, жители которых дружно вышли на уборку, будут установлены системы наружного видеонаблюдения, а в более чем 160 дворах будет проведен ремонт за счет средств федеральной программы.
Кроме того, более 50 организаций и общественных объединений присоединились к соглашению о совместных действиях по созданию комфортной городской среды и вышли на уборку самарских улиц, а строительные организации взяли на себя обязательство привести в порядок фасады деревянных домов в историческом центре.
— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, наша задача — и в дальнейшем работать над повышением уровня жизни населения, над созданием комфортных условий для работы и отдыха. Забота об экологических условиях проживания, труда и отдыха в городской среде — это забота о нашем будущем, о будущем наших детей, — сказал в завершении Олег Фурсов.