Молдова назначила новых послов

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Кабинет министров на очередном заседании в среду утвердил кандидатуры новых дипломатических представителей.

Таким образом, послом Молдовы в Греции назначен Анатол Вангели, который до этого занимал должность генерального секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, а в 2010—2015 годах был советником и послом РМ в Израиле.

Начальник генерального управления МИДЕИ Виолета Агрич утверждена послом Молдовы в Испании.

Кроме того, назначен посол и постоянный представитель Молдовы в ООН. Им стал Виктор Морару.