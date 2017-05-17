Молдова назначила новых послов
Правительство Молдовы утвердило новых послов республики в Греции и Испании.
Правительство Молдовы утвердило новых послов республики в Греции и Испании.
КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Кабинет министров на очередном заседании в среду утвердил кандидатуры новых дипломатических представителей.
Таким образом, послом Молдовы в Греции назначен Анатол Вангели, который до этого занимал должность генерального секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, а в 2010—2015 годах был советником и послом РМ в Израиле.
Начальник генерального управления МИДЕИ Виолета Агрич утверждена послом Молдовы в Испании.
Кроме того, назначен посол и постоянный представитель Молдовы в ООН. Им стал Виктор Морару.