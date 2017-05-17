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16:29 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова назначила новых послов

Правительство Молдовы утвердило новых послов республики в Греции и Испании.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мая — Sputnik. Кабинет министров на очередном заседании в среду утвердил кандидатуры новых дипломатических представителей.

Таким образом, послом Молдовы в Греции назначен Анатол Вангели, который до этого занимал должность генерального секретаря министерства иностранных дел и европейской интеграции, а в 2010—2015 годах был советником и послом РМ в Израиле.

Начальник генерального управления МИДЕИ Виолета Агрич утверждена послом Молдовы в Испании.

Кроме того, назначен посол и постоянный представитель Молдовы в ООН. Им стал Виктор Морару.

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