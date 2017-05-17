Во Франции сформировано новое правительство

Новым министром экономики Франции станет депутат Нацсобрания от партии «Республиканцы» Брюно Ле Мэр. Он в прошлом был госсекретарем Франции по европейским делам, министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

Пост министра обороны страны займет Сильви Гулар. Парижские СМИ напоминают, что Гулар выступала ранее в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед», она евродепутат, представляет партию «Демократическое движение».

Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии «Демократическое движение».

Как сообщили в правительстве Франции, новый кабинет министров проведет первое заседание 18 мая в 11:00 (12:00 по московскому времени).