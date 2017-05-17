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17:00 (мск), источник: Интерфакс

Во Франции сформировано новое правительство

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Во Франции назван состав нового правительства, которое будет работать с президентом страны Эммануэлем Макроном. Жан-Ив Ле Дриан, возглавлявший в прошлом Минобороны Франции, назначен новым главой МИД страны, объявили в среду во французском правительстве.

Источник: РИА "Новости"

Пост министра обороны страны займет Сильви Гулар. Парижские СМИ напоминают, что Гулар выступала ранее в поддержку движения президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед», она евродепутат, представляет партию «Демократическое движение».

Новым министром экономики Франции станет депутат Нацсобрания от партии «Республиканцы» Брюно Ле Мэр. Он в прошлом был госсекретарем Франции по европейским делам, министром по делам сельского хозяйства, продовольствия, рыболовства и территориального планирования.

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Министром юстиции Франции объявлен Франсуа Байру, лидер центристской партии «Демократическое движение».

Как сообщили в правительстве Франции, новый кабинет министров проведет первое заседание 18 мая в 11:00 (12:00 по московскому времени).

В понедельник новый президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром страны Эдуара Филиппа и поручил ему сформировать правительство. 46-летний Филипп — мэр города Гавр, депутат Национального собрания от партии «Республиканцы». Французские СМИ напоминают, что ранее «Республиканцы» обещали исключать из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с Макроном.

Комментарии
3
Василий Фесин
Манюэлька съездила к немцу,взяла у неГо список и опубликовала...Так они и жить теперь будут...
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Ольга Лысенко
Не могу не задать вопрос : Почему в некоторых странах министрами обороны выбирают женщин ? США , Германия , теперь вот Франция. Кто то еще был...или есть...не помню.
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Александр Романов
Макрону придется нелегко. Может повторить путь Олланда. Назначить премьера из враждебной партии - смелый шаг, главное - не получить трояна в подбрюшье))
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