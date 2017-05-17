Рустам Минниханов: «Нам очень важно сблизить наши позиции с исламским миром»

«На самом деле нашу страну плохо знают. Ее знают только по той информации, которую дают международные СМИ, — заметил Минниханов. — И нам очень важно сблизить наши позиции с исламским миром».

Также Президент Татарстана отметил, что необходимо лучше показать страну, и в этом помогут площадки, подобные заседанию ГСВ «Россия — исламский мир».

«Какие наши основные задачи? С одной стороны, показать нашу страну, с другой — исламский мир очень привлекательный, очень финансово емкий, инвестиционно емкий», — сказал Минниханов.

Он выразил уверенность, что необходимо продвигать российские товары в страны исламского мира, а также приглашать партнеров из исламского мира в качестве инвесторов. Кроме того, по словам Минниханова, представители ислама должны показать, что эта религия несет в мир доброту и благородство.

«Вот сегодня мы обсудили вопрос экстремизма, терроризма, и мы, представители ислама, должны на самом деле бороться за свою религию, показать, что те люди, которые называют себя представителями ислама и делают такое зло, они ничего общего с нами не имеют, — заявил Президент РТ. — Ислам проповедует доброту, благородство, и очень важно, что мы здесь все вместе это показали».

Напомним, в эти дни в Грозном проходит третье заседание Группы стратегического видения «Россия — исламский мир», председателем которой является Президент Татарстана Рустам Минниханов.