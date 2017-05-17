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17:11 (мск), источник: 112.ua

В горсовете Кривого Рога проходят обыски

На данный момент продолжаются обыски по 18 адресам.

Источник: 112.ua

В Кривом Роге в управлении градостроения, архитектуры и земельных отношений исполкома горсовeта проходят обыски по делу о преступной организации, занимавшейся хищением средств в особо крупных размерах.

Вооруженные правоохранители вошли в здание в 9.15 утра. Начальник отдела прессы и информации криворожского горисполкома Ирина Герасименко отметила, что сотрудники предоставили все необходимые документы на проверку, а работа идет в обычном режиме, сообщает местный телеканал «Первый Криворожский».

Телеканал отмечает, что начальника управления градостроения, архитектуры и земельных отношений исполкома горсовeта Валерия Нетяженко задержали правоохранители на прошлой неделе. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что подозреваемые угрожали жизни должностных лиц горсовета.

На данный момент подозрения объявлены пяти гражданам: первому заместителю городского главы Удоду Е. Г, неофициальному владельцу ООО «Биф Будинвест» Михаленко А. П, начальнику управления градостроительсва исполкома городского совета Гнатовскому П. П, начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета Лысенко И. П и директору «Биф Будинвест».

Луценко также отметил, что часть из перечисленных лиц объявлены в розыск.

Кроме этого, телеканал «Первый Криворожский» сообщил об обысках в доме депутата горсовета Ольги Бабенко. Причины пока неизвестны. В доме находится пожилая женщина, которая не впускает правоохранителей, представившись матерью хозяйки дома.

На данный момент Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по фактам создания преступной организации с целью присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах с угрозой убийства, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 255 УК Украины.

«В ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлены факты создания высокопоставленными должностными лицами Криворожского городского совета, по предварительному сговору с отдельными физическими лицами, руководителями предприятий, организаций, депутатами разных уровней — преступной организации, целью деятельности которой является хищение средств территориальной громады города Кривой рог в особо крупных размерах и установления полного контроля над предприятиями, учреждениями и организациями Кривого Рога», — сообщает Генпрокуратура в Facebook.

Отмечается, что на данный момент продолжаются обыски по 18 адресам, в частности, в исполнительных комитетах городского совета, управлении Государственной казначейской службы города, офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к созданию и деятельности указанной преступной организации.

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