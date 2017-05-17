В горсовете Кривого Рога проходят обыски
На данный момент продолжаются обыски по 18 адресам.
На данный момент продолжаются обыски по 18 адресам.
В Кривом Роге в управлении градостроения, архитектуры и земельных отношений исполкома горсовeта проходят обыски по делу о преступной организации, занимавшейся хищением средств в особо крупных размерах.
Вооруженные правоохранители вошли в здание в 9.15 утра. Начальник отдела прессы и информации криворожского горисполкома Ирина Герасименко отметила, что сотрудники предоставили все необходимые документы на проверку, а работа идет в обычном режиме, сообщает местный телеканал «Первый Криворожский».
Телеканал отмечает, что начальника управления градостроения, архитектуры и земельных отношений исполкома горсовeта Валерия Нетяженко задержали правоохранители на прошлой неделе. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в Facebook, что подозреваемые угрожали жизни должностных лиц горсовета.
На данный момент подозрения объявлены пяти гражданам: первому заместителю городского главы Удоду Е. Г, неофициальному владельцу ООО «Биф Будинвест» Михаленко А. П, начальнику управления градостроительсва исполкома городского совета Гнатовскому П. П, начальнику отдела по вопросам государственного
Луценко также отметил, что часть из перечисленных лиц объявлены в розыск.
Кроме этого, телеканал «Первый Криворожский» сообщил об обысках в доме депутата горсовета Ольги Бабенко. Причины пока неизвестны. В доме находится пожилая женщина, которая не впускает правоохранителей, представившись матерью хозяйки дома.
На данный момент Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по фактам создания преступной организации с целью присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах с угрозой убийства, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 129, ч. 1 ст. 255 УК Украины.
«В ходе осуществления досудебного расследования в указанном уголовном производстве установлены факты создания высокопоставленными должностными лицами Криворожского городского совета, по предварительному сговору с отдельными физическими лицами, руководителями предприятий, организаций, депутатами разных уровней — преступной организации, целью деятельности которой является хищение средств территориальной громады города Кривой рог в особо крупных размерах и установления полного контроля над предприятиями, учреждениями и организациями Кривого Рога», — сообщает Генпрокуратура в Facebook.
Отмечается, что на данный момент продолжаются обыски по 18 адресам, в частности, в исполнительных комитетах городского совета, управлении Государственной казначейской службы города, офисных помещениях субъектов хозяйствования, а также по месту жительства и регистрации подозреваемых и лиц, которые могут быть причастны к созданию и деятельности указанной преступной организации.