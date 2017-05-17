Назначен вице-министр информации и коммуникаций Казахстана

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2005 году — Международную академию бизнеса, в 2009 году — КазНТУ имени К. И. Сатпаева.

Постановлением Правительства Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром информации и коммуникаций, сообщается на сайте Primeminister.kz.

Имеет квалификации: экономиста, специалиста в области экономической кибернетики, по нефтегазовому делу, менеджменту. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, занимал различные должности в коммерческих и национальных компаниях.

До назначения в Министерство информации и коммуникаций РК работал заместителем генерального директора филиала компании с ограниченной ответственностью «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».