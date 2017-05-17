Назначен вице-министр информации и коммуникаций Казахстана
До назначения Кайрат Балыкбаев работал заместителем генерального директора ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».
До назначения Кайрат Балыкбаев работал заместителем генерального директора ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».
Постановлением Правительства Кайрат Балыкбаев назначен
Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил КазНУ имени
Имеет квалификации: экономиста, специалиста в области экономической кибернетики, по нефтегазовому делу, менеджменту. Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовую деятельность начал в 2003 году, занимал различные должности в коммерческих и национальных компаниях.
До назначения в Министерство информации и коммуникаций РК работал заместителем генерального директора филиала компании с ограниченной ответственностью «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».
Он является сыном Такира Балыкбаева, который в 2013—2016 годах занимал пост