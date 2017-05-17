Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Гусева в образе узницы концлагеря на съемках
Треть россиян не доверяет врачам
Туристов предупредили о террористической угрозе на двух курортах
Часть россиян предложили лишить пенсии
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
Новое поколение Lada 4x4: похоже, это будет кроссовер
Volvo готовит модель XC20
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12«Евровидение-2017»
17:09 (мск), источник: Informburo.kz

Назначен вице-министр информации и коммуникаций Казахстана

До назначения Кайрат Балыкбаев работал заместителем генерального директора ФКОО «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».

Источник: Informburo.kz

Постановлением Правительства Кайрат Балыкбаев назначен вице-министром информации и коммуникаций, сообщается на сайте Primeminister.kz.

Кайрат Балыкбаев родился в 1982 году в Алматы. В 2003 году окончил КазНУ имени аль-Фараби, в 2005 году — Международную академию бизнеса, в 2009 году — КазНТУ имени К. И. Сатпаева.

Читайте также
Нурсултан Назарбаев освободил от должности Иогана Меркеля

Имеет квалификации: экономиста, специалиста в области экономической кибернетики, по нефтегазовому делу, менеджменту. Владеет казахским, русским, английским языками.

Трудовую деятельность начал в 2003 году, занимал различные должности в коммерческих и национальных компаниях.

До назначения в Министерство информации и коммуникаций РК работал заместителем генерального директора филиала компании с ограниченной ответственностью «КМГ Глобал Солюшнс Би. Ви.».

Он является сыном Такира Балыкбаева, который в 2013—2016 годах занимал пост вице-министра образования и науки Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Полицейские ЗКО рассказали, почему долго допрашивали 72-летнюю пенсионерку
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Сборная России удаляется в Париж: итоги группового этапа ЧМХ
Киев признал, что не сможет закрыть доступ к российским соцсетям
Путин счел «шизофренией» обвинения в адрес Трампа
Во Франции сформировано новое правительство
Японская принцесса лишится титула из-за жениха
Моника Беллуччи и другие звезды первого дня Каннского фестиваля
Спорт
Плохой лед и «Золушка» из Латвии: на ЧМХ завершен групповой этап Хорошо на турнире себя проявляют пока североамериканские сборные
Авто
Прямой эфир на «Авто Mail.Ru»: обсуждаем «бюджетники» и... уникальный УАЗ Прямо сейчас редакция «Авто Mail.Ru» отвечает на вопрос, что купить - обновленный Skoda Rapid или другой «бюджетник», а также обсуждает уникальный советский внедорожник
Hi-Tech
Кампус Microsoft: «технологичный» чудо-город в фотографиях Hi-Tech Mail.ru посмотрел, как живет загадочный город высоких технологий, и как обустроен быт его «обитателей».
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Ирина Дубцова увезла сына из Москвы из-за недуга Певица улетела с ребенком на Мальдивы.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь