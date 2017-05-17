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17:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кубанские депутаты предлагают косвенно увеличить налог на жилье

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, 17 мая, РИА ФедералПресс. Совет законодателей Краснодарского края поддержал идею региональных депутатов внести в Госдуму законопроект об увеличении местного налога на жилье.

Как сообщает «Парламентская газета», депутаты имеют в виду косвенное увеличение за счет уменьшения налогового вычета. Этот вычет обязывает налоговую инспекцию рассчитать налог гражданина на его жилье исходя из меньшей площади, чем оно занимает.

От площади дома инспектора отнимают 50 квадратных метров и рассчитывают налог из получившегося метража. От площади квартиры отнимают 20 «квадратов», от комнаты 10. Федеральный законодатель установил эту норму для того, чтобы не задушить налогами малоимущих, и чтобы владельцы больших квартир платили за излишек жилплощади.

Для регионов вопрос принципиальный, потому что налог на имущество физических лиц (НИФЛ) идет в местные бюджеты. На Кубани это привело к тому, что муниципалитеты недополучают НИФЛ. Средняя площадь частного сельского дома — 65 квадратов, а некоторых — менее 50, что после вычета освобождает человека от уплаты, а местный бюджет — от получения налога.

«После перехода в этом году расчета НИФЛ из кадастровой стоимости, вместо инвентаризационной, наши финансисты ожидают существенного снижения налоговых поступлений», — говорит соинициатор законопроекта Николай Кравченко, глава комитета по финансово-бюджетной, налоговой, экономической политике, предпринимательству, финансовым рынкам и внешнеэкономическим связям.

Совет законодателей согласился, что местным советам депутатов нужно право как увеличивать размер налогового вычета на жилье, так и снижать его — чтобы у исполнительной власти была возможность формировать сбалансированный бюджет городов и районов.

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