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17:27 (мск), источник: Tengrinews

В Генпрокуратуре прокомментировали задержание Нурлана Серикбаева

Задержание кызылординского транспортного прокурора Нурлана Серикбаева прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В ходе масштабной спецоперации по пресечению деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов, был задержан бывший кызылординский транспортный прокурор Н. Серикбаев. Сообщаем, что Серикбаев Н. согласно поданного им рапорта от 25 апреля 2017 года уволен из органов прокуратуры РК», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.

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«Подчеркиваем, что спецоперация по задержанию Серикбаева проходила при активном сотрудничестве управления собственной безопасности Генеральной прокуратуры РК и КНБ. Другие данные, в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 16 мая КНБ совместно с МВД РК начата масштабная спецоперация.

«В городах Кызылорда, Тараз и Шымкент синхронно задержано восемь фигурантов, проведено 21 обысковое мероприятие по адресам их проживания и на предприятиях, аффилированных с ними, в том числе на ТОО “КАИС-сервис” (Кызылорда, завод по производству асфальта и нефтеналивной терминал), ТОО “Карамай Ойл” (Тараз, нефтеналивной терминал)», — говорилось в распространенной информации КНБ РК.

В пресс-службе КНБ РК сообщили, что в ходе спецоперации задержан кызылординский транспортный прокурор Нурлан Серикбаев, который подозревается в покровительстве криминального нефтебизнеса.

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