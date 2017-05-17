В Генпрокуратуре прокомментировали задержание Нурлана Серикбаева

«В ходе масштабной спецоперации по пресечению деятельности нескольких преступных групп, причастных к незаконным приобретению, транспортировке, хранению и реализации нефти и нефтепродуктов, был задержан бывший кызылординский транспортный прокурор Н. Серикбаев. Сообщаем, что Серикбаев Н. согласно поданного им рапорта от 25 апреля 2017 года уволен из органов прокуратуры РК», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуре.

«Подчеркиваем, что спецоперация по задержанию Серикбаева проходила при активном сотрудничестве управления собственной безопасности Генеральной прокуратуры РК и КНБ. Другие данные, в соответствии со ст.201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежат», — добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, 16 мая КНБ совместно с МВД РК начата масштабная спецоперация.

«В городах Кызылорда, Тараз и Шымкент синхронно задержано восемь фигурантов, проведено 21 обысковое мероприятие по адресам их проживания и на предприятиях, аффилированных с ними, в том числе на ТОО “КАИС-сервис” (Кызылорда, завод по производству асфальта и нефтеналивной терминал), ТОО “Карамай Ойл” (Тараз, нефтеналивной терминал)», — говорилось в распространенной информации КНБ РК.