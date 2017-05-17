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17:34 (мск), источник: Интерфакс

Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU — Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин анонсировал призыв начать процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2017
«Сегодня в Конгрессе США я выступлю с призывом к импичменту в отношении президента», — написал Грин в своем твиттере.
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Ранее Грин распространил заявление, в котором, в частности, написал: «Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам».

«Президент Трамп за свои деяния должен быть привлечен к ответственности Палатой представителей (Конгресса США). Эти деяния заключаются в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российского влияния на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, это — импичмент», — заявил Грин.

Комментарии
17
Андрей Гончаров
Привет. Я рад тебе))
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Любовь Севостьянова
У них там, все по-взрослому, а у нас депутаты- детский сад. Целыми днями играют в прятки или сказки сочиняют.
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Андрей Гончаров
А основание? Трамп ничего противоправного не совершил. Опять эмоции?
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