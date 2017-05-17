Конгрессмен-демократ призвал к импичменту Трампа

Ранее Грин распространил заявление, в котором, в частности, написал: «Президент Трамп не выше закона. Он совершил деяние, подпадающее под импичмент, и должен быть привлечен к ответственности. Если поступить иначе, это приведет к тому, что ряд американцев потеряют уважение и прекратят следовать нашим социальным нормам».

«Президент Трамп за свои деяния должен быть привлечен к ответственности Палатой представителей (Конгресса США). Эти деяния заключаются в создании помех законному расследованию связей кампании президента (Трампа) и российского влияния на выборы президента 2016 года. Ответственность президента, как известно из конституции, это — импичмент», — заявил Грин.