Мэр Александр Гусев встретился с региональным уполномоченным Посольства ФРГ

Военно-морской атташе, региональный уполномоченным Посольства ФРГ в России по Воронежской области Торстен Итес уже неоднократно посещал наш город. В этот раз он прибыл для участия в международном форуме «Европейское пространство высшего образования: пути развития» и конференции «Судьбы Европы XXI век». Кроме этого, гость планировал обсудить развитие партнёрских отношений между Воронежем и Земельным округом Везермаш.

По словам главы Воронежа, в нашем городе уже удалось реализовать ряд значимых совместных проектов. Также идет активный обмен делегациями.

«Между Воронежем и Земельным округом Везермаш налажены крепкие побратимские связи. Обмениваемся делегациями, даём возможность сотням детей взаимно посетить наши страны, найти себе друзей, — отметил Александр Гусев. — Всё вместе это укрепляет наши отношения, и очень важно, что во всех совместных мероприятиях активно участвует молодёжь».

«Я стараюсь способствовать сложившемуся диалогу, — сказал Торстен Итес в ответном слове, — мы планируем расширить обмен делегациями, сотрудничество в таких сферах как медицина, спорт и других».

Обсуждая возможности новых совместных проектов, Александр Гусев сказал, что для Воронежа может быть интересен опыт Германии в сфере здравоохранения, направленный на предупреждение заболеваний, опыт одного из муниципалитетов на территории ФРГ по обеспечению личной безопасности горожан.

Также стороны обсудили ряд других актуальных сегодня вопросов.

Торстен Итес поблагодарил главу города за конструктивный диалог. В завершении приёма стороны обменялись памятными подарками.