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17:37 (мск), источник: Капитал

Безвизовый режим вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня, — Елисеев

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня.

Источник: Капитал

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает УНН.

«В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу. Наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать», — сообщил Елисеев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в церемонии подписания Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

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