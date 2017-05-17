Безвизовый режим вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня, — Елисеев

Безвизовый режим между Украиной и Европейским союзом вступит в силу в ночь с 10 на 11 июня. Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает УНН.

«В ночь с 10 на 11 июня мы ожидаем, что безвизовый режим де-факто и де-юре вступит в силу. Наши граждане смогут на основе биометрического загранпаспорта путешествовать», — сообщил Елисеев.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в Страсбурге принял участие в церемонии подписания Президентом Европейского Парламента Антонио Таяни и представителем Мальтийского председательства в Совете ЕС законодательного решения о введении Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.