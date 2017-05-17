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17:47 (мск), источник: Publika.md

Премьер Павел Филип распорядился ужесточить борьбу с контрабандой алкоголя

Бутылку виски принёс с собой на заседание правительства премьер Павел Филип.

Источник: Publika.md

Купил он ее по объявлению в интернете — чтобы указать ответственным учреждениям на проблему контрабанды алкоголя.

«Этим утром закупили 10 бутылок. Как видите, все без акцизных марок. Из каких бутылок наливают спиртное в ресторанах? Может на витрине и стоят бутылки с акцизными марками, но в бокалы наливают из других», — сказал премьер-министр Павел Филип.

Премьер призвал ответственные органы решить проблему контрабанды алкоголя.

«Таможенная служба, Прокуратура, НЦБК, СИБ, МВД… Кто должен навести порядок? Если вы случайно не знаете, как включить компьютер, придите ко мне, я дам вам номера телефонов, покажу сайты. Люди в Молдове привыкли, что можно работать нелегально и наказания не последует», — сказал премьер-министр Павел Филип.

По закону, предпринимателям, торгующим алкоголем без акцизных марок, грозит до 20 тысяч леев штрафа.

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