Премьер Павел Филип распорядился ужесточить борьбу с контрабандой алкоголя
Бутылку виски принёс с собой на заседание правительства премьер Павел Филип.
Бутылку виски принёс с собой на заседание правительства премьер Павел Филип.
Купил он ее по объявлению в интернете — чтобы указать ответственным учреждениям на проблему контрабанды алкоголя.
«Этим утром закупили 10 бутылок. Как видите, все без акцизных марок. Из каких бутылок наливают спиртное в ресторанах? Может на витрине и стоят бутылки с акцизными марками, но в бокалы наливают из других», — сказал
Премьер призвал ответственные органы решить проблему контрабанды алкоголя.
«Таможенная служба, Прокуратура, НЦБК, СИБ, МВД… Кто должен навести порядок? Если вы случайно не знаете, как включить компьютер, придите ко мне, я дам вам номера телефонов, покажу сайты. Люди в Молдове привыкли, что можно работать нелегально и наказания не последует», — сказал
По закону, предпринимателям, торгующим алкоголем без акцизных марок, грозит до 20 тысяч леев штрафа.