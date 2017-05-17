ГПУ: В горсовете Кривого Рога провели обыск

В Кривом Роге идут обыски и другие следственные действия по делу о преступной организации, которая занималась хищением средств в особо крупных размерах. Также установлено, что члены ОПГ угрожали жизни отдельных должностных личностей горсовета. Об этом написал генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

«На основании полученных доказательств сегодня объявлены подозрения: Удоду Е. Г. — первому заместителю городского головы, Михаленко А. П. — неофициальному владельцу ООО Биф Стройинвест, Гнатовскому П. П. — начальнику управления градостроительства и архитектуры исполкома городского совета, Лысенко И. П. — начальнику отдела по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля исполкома городского совета, Стеблянко А. В. — директору ООО Биф Стройинвест», — написал Луценко.

Он сообщил, что часть из этих лиц объявлена в розыск. Генпрокурор призывал жителей, бизнес и служащих города дать показания о пока еще неизвестных фактах незаконной деятельности этих и других членов ОПГ. «Кривой Рог должен быть очищен», — подчеркнул Луценко.