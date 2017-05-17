Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
5 полезных эффектов сквернословия
Почему квартиры долго не продаются?
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Турбулентность ясного неба Что случилось с российским лайнером в Таиланде
Выступление россиянок поразило жюри британской «Минуты славы»
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Дочь Газманова снялась в первой фотосессии: реакция фанатов
Садальский поругался с Максаковой в эфире Малахова
Дмитрию Шепелеву запретили покидать Россию
Дмитрий Маликов рассказал о ссорах с дочкой и о ее бойфренде
Волочкова впервые за много лет решилась на смену образа - СМИ
СМИ: похудевшая Максакова пришла на Евровидение
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
12«Евровидение-2017»
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
18:55 (мск), источник: Югополис

Глава Приморско-Ахтарского района написал заявление об отставке

Он сделал это по итогам инспекционной поездки губернатора Кубани.

Источник: www.prahtarsk.ru

17 мая глава Приморско-Ахтарского района Кубани Валерий Спичка попросил освободить его от должности. Губернатор отставку руководителя района принял, о чем сообщил в своем твиттере.

«Спичка решил перейти на другую работу. Если человек считает, что он готов лучше справляться с иными обязанностями, я инициативу поддерживаю», — написал он.

О том, чем закончится рабочий визит главы региона в подведомственный район, можно было судить по тем записям, которые он оставлял в своем аккаунте:

«Во время рабочего объезда Приморско-Ахтарского района первым делом зашел в местную больницу. Медучреждение запустили хуже некуда. Край может изыскать деньги на ремонт ЦРБ. Но клинику надо поддерживать в должном состоянии и дальше. Рвения к этому сейчас не видно. Вместо типового проекта новой школы здесь зачем-то придумали более дорогостоящий, а средств нет. Детям нужна школа, а не ее чертежи. Главный источник финансирования в Приморско-Ахтарске — море. Но курортом город пока назвать сложно. Даже набережная как в промзоне».

И наконец:

«Глава Приморско-Ахтарского района Валерий Спичка попросил освободить его от должности. Я эту просьбу принял».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
Мужчина, заявивший о найденном в лесополосе в Динском районе ребенке, сам его туда привез
ЕС предоставил Украине безвизовый режим
Объявлен состав нового правительства Франции
Украинцы установили рекорд посещаемости «ВКонтакте»
Конгрессмен предложил запустить процедуру импичмента Трампа
Сборная России провела три лишних часа на вокзале в Кельне
Дмитрия Захарченко заподозрили в получении взятки в $800 тысяч
Актера Олега Видова похоронят в Голливуде
Спорт
«Красная машина», которую мы не знаем На групповом этапе сборная России громила аутсайдеров, но потеряла очки в играх с конкурентами. Почему мы ничего не знаем о команде Знарка?
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
В Петербурге появится частный трамвай
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
В Петербурге достроили девять проблемных многоэтажек
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь