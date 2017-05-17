Глава Приморско-Ахтарского района написал заявление об отставке

17 мая глава Приморско-Ахтарского района Кубани Валерий Спичка попросил освободить его от должности. Губернатор отставку руководителя района принял, о чем сообщил в своем твиттере.

«Спичка решил перейти на другую работу. Если человек считает, что он готов лучше справляться с иными обязанностями, я инициативу поддерживаю», — написал он.

О том, чем закончится рабочий визит главы региона в подведомственный район, можно было судить по тем записям, которые он оставлял в своем аккаунте:

«Во время рабочего объезда Приморско-Ахтарского района первым делом зашел в местную больницу. Медучреждение запустили хуже некуда. Край может изыскать деньги на ремонт ЦРБ. Но клинику надо поддерживать в должном состоянии и дальше. Рвения к этому сейчас не видно. Вместо типового проекта новой школы здесь зачем-то придумали более дорогостоящий, а средств нет. Детям нужна школа, а не ее чертежи. Главный источник финансирования в Приморско-Ахтарске — море. Но курортом город пока назвать сложно. Даже набережная как в промзоне».

И наконец: