Глава Воронежской области прокомментировал обыски в администрации Хохольского района

Губернатор Алексей Гордеев по запросу РИА «Воронеж» прокомментировал обыски в администрации Хохольского района в среду, 17 мая. Главу администрации Павла Пономарева заподозрили в превышении полномочий. Если его вина подтвердится, «будет принято соответствующее кадровое решение», сообщил глава региона.

По версии следствия, глава Хохольского района принуждал индивидуального предпринимателя сделать пожертвование на 450 тыс. рублей, при этом создав условия, препятствующие его работе. Алексей Гордеев отметил недопустимость «административного давления на отношении предпринимателей». Губернатор отметил, что закон «имеет одинаковую силу для всех, будь то простой гражданин, чиновник или другое должностное лицо».

— Правительство Воронежской области всецело поддерживает усилия правоохранителей по борьбе с злоупотреблениями служебным положением и активно содействует в пресечении подобных фактов. Данный случай демонстрирует закономерный результат нашего взаимодействия, — добавил Алексей Гордеев.