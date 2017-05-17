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20:01 (мск), источник: Tengrinews

Тимур Кулибаев обратился к жителям сельской местности и бизнесменам

В сельской местности необходимо расширение микрокредитования. Об этом заявил Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Тимур Кулибаев на встрече с бизнес-сообществом Мангистауской области, где присутствовал и аким области Ералы Тугжанов, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На заседании поднимались ключевые вопросы, влияющие на экономический подъем области, в том числе развитие предпринимательства в сельской местности.

Напомним, в прошлом году «Атамекеном» был инициирован и запущен пилотный проект по микрокредитованию в шести регионах: в Алматинской, Актюбинской, Кызылординской, Мангистауской, Жамбылской и Костанайской областях. Проект был презентован в Правительстве, результаты которого были взяты за основу при разработке программы продуктивной занятости и массового предпринимательства.

«Более полутора миллиарда тенге для МФО выделили холдинговая группа “АЛМЭКС”, торговый дом “ERG” и “Казахмыс”. Аналогичную сумму выделили и акиматы данных областей, где доля в ТОО их составляет 49 процентов и соответственно РПП 51 процент», — уточнил Кулибаев.

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Отметим, что основная доля финансовых ресурсов заемщиками была направлена на развитие таких секторов как: растениеводство (21,6 процентов), животноводство (37,6 процентов) и оказание услуг населению (18,2 процентов). В настоящее время в рамках Программы выдаются кредиты под 6 процентов на сумму до 18 миллионов тенге на срок до семи лет. В рамках программы выделено 27 миллиардов тенге на микрокредитование, из них 16 миллиардов тенге реализованы будут через АО «КазАгро», 11 миллиардов тенге пойдут на кредитование через МФО.

«На май этого года из выделенных 3 625 миллиона тенге профинансировано 676 заявок на сумму 3 296 миллиона тенге, из них освоено 91 процентов. При этом МФО используют “мягкую” залоговую политику, принимая под залог все движимое и недвижимое имущество, земельные участки, сельхозтехнику», — пояснил глава «Атамекен».

Тимур Кулибаев также уточнил, что решение о выдаче кредита принимается региональными советами, которые состоят из числа представителей бизнеса. В свою очередь Мангистауская палата предпринимателей добавила, что при реализации программы обучения «Bastau бизнес» поступают много обращений по микрокредитованию в ТОО «МФО «Атамекен». Поэтому, в целях успешного завершения проекта «Bastau бизнес» необходимо фондирование ТОО «МФО «Атамекен». В свою очередь акимат области полностью поддержал инициативу и готов с Палатой отработать вопрос фондирования ТОО «МФО «Атамекен» в ближайшее время. Подводя итоги, Тимур Кулибаев отметил успешность данного проекта и необходимости расширения микрокредитования в сельской местности через ТОО «МФО «Атамекен».

В ходе рабочей поездки посетил мангистауское предприятие ТОО «W DOS AGARGAN» и принял участие в выставке продуктов предпринимателей области. «W DOS AGARGAN» занимается выпуском пастеризованного верблюжьего молока и коктейлей. Открытие компании было проведено в 2017 году. В компании трудятся 12 человек, планируется расширение штата до 200 человек. Компания реализует товар на рынке области, помимо Казахстана завод планирует экспортировать свою продукцию в ОАЭ и другие страны мира.

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Тимур Кулибаев обратился к жителям сельской местности и бизнесменам
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