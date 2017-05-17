Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen

В министерстве отметили, что пролет не представлял угрозы для корабля. Для сопровождения российских истребителей были подняты в воздух два военных самолета Швеции.

По данным министерства, голландский фрегат Evertsen входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

«Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время. Это говорит о важности укрепления европейской безопасности и коллективной обороны путем военного присутствия в воздухе, на суше и на море союзников НАТО в регионе», — уточнили в министерстве.