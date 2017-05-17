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23:16 (мск), источник: РБК

Минобороны Нидерландов заявило о пролете Су-24 рядом с фрегатом Evertsen

Два российских истребителя Су-24 три раза пролетели рядом с голландским фрегатом Evertsen 17 мая, который сейчас находится в Балтийском море. Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов.

Источник: РИА "Новости"

В министерстве отметили, что пролет не представлял угрозы для корабля. Для сопровождения российских истребителей были подняты в воздух два военных самолета Швеции.

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По данным министерства, голландский фрегат Evertsen входит в состав Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

«Ситуация в сфере безопасности на восточной границе НАТО значительно ухудшилась в последнее время. Это говорит о важности укрепления европейской безопасности и коллективной обороны путем военного присутствия в воздухе, на суше и на море союзников НАТО в регионе», — уточнили в министерстве.

Ранее польские военные заявили о перехвате российского самолета-разведчика Ил-20М. Инцидент произошел, по данным телеканала Defence24, в понедельник, 15 мая.

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