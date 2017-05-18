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10:31 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев проинспектировал состояние Приморско-Ахтарского района

У властей муниципалитета — много работы. Нужно не только определиться с новым главой, но и развивать рыбную промышленность, туристический потенциал, привлекать инвесторов.

Теме сохранения популяции рыбы уделили особое внимание. Возродить рыбную промышленность потребовал от руководства Приморско-Ахтарского района губернатор края, а еще, плюс ко всему, построить новый курорт. Вот только реализовывать эти задачи будут новые люди: глава района покидает свой пост.

На современные условия в районной больнице в Приморско-Ахтарске пациентам рассчитывать не приходится. Чтобы попасть на прием к специалисту, людям приходится месяцами ждать в очереди.

— Как оцениваете уровень оказания медицинских услуг в районе?

— Не записаться ни к одному специалисту — ни к терапевту, ни к эндокринологу, ни к кардиологу. К эндокринологу я очередь ждала целый месяц.

— С таким подходом мы далеко не уедем. Давайте мы не будем себе искать оправдания, а создадим условия, чтобы пациент сказал «спасибо, все хорошо». Даже на ремонт деньги можно найти, а вот на содержание, на хорошее и качественное лечение — вот это уже проблема в целом здесь на месте.

Жители Приморско-Ахтарска ждут не только приема врачей, но и новую школу. Местные власти уже год обещают ее построить. Но за все это время на пустыре так ничего и не появилось. Зато к приезду губернатора глава района распечатал красочную презентацию проекта.

— Красивая, конечно, фотография, я иначе пока не скажу. Намного красивее было, если бы это здание хотя бы уже фундаментом здесь начало красоваться. Нам нужно, чтобы просто появлялись эти школы, а не красивыми рисунками украшали те или иные площадки. Есть средства на типовые школы, исходя из того, что мы их уже рассчитали и предусмотрели. Если глава хочет сверх типовой школы, то пусть ищет другой источник финансирования под свою ответственность. Но сроки никто никому нарушить не даст.

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Похожая ситуация и со строительством детской спортивной школы. Проект нового спорткомплекса, который планируют возвести на месте разрушающейся школы, уже разработан. Но местные власти никак не перейдут от слов к делу.

— Уж на снос можно было деньги найти. Мы год назад были в этом же зале, приехали через год — этот же зал, все тоже самое, и опять мы говорим, что что-то планируем. Как в сказке о рыбаке и рыбке, к тому же корыту, которое еще хуже становится, и явно, что ничего лучше из этого не будет. Вот просто здесь давайте не будем жить, как в сказке. Вы, как тот, кто на месте отвечает за жизнь, в том числе и спортивную составляющую, должны понимать, что корыто нужно поменять. В противном случае, коллеги, мы так и будем все время жить у разбитого корыта.

Санаторно-курортная отрасль района в глубоком застое. Хотя здесь есть лечебные грязи. А также можно развивать активные виды отдыха, например, рыбалку и охоту. Экономика района может получить огромные вливания при грамотном подходе к туристической сфере.

— Набережная — это якорь любого места, и оно при наличии набережной тут же превращается в курорт. Вы как оцениваете, есть ли курортный потенциал у Приморско-Ахтарска?

— Потенциал есть огромнейший, и он не используется. К сожалению, загрузка очень низкая по сравнению со среднекраевой загрузкой. Если у нас 58 процентов загрузка средств размещения по краю, то здесь она не более 19 процентов, — рассказал Юрий Желток, заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Еще один больной вопрос для Приморско-Ахтарска — состояние рыбной промышленности. Она всегда была основой экономики района. В советское время здесь работали и рыболовецкий флот, и перерабатывающие заводы. Сейчас из более девяти тысяч гектаров рыбоводных площадей используется всего полторы тысячи.

— По объему инвестиций район находится на последнем месте в регионе. Что нет ресурсов в районе? Есть! Думаю, что просто нужно уметь продавать ресурс. Менеджмент должен научиться продавать потенциал района в том числе и на всех форумах, даже на сочинском форуме научиться продавать агрессивно. Заходит инвестор — заходит жизнь, заходят рабочие места, заходят налоги в бюджет, значит, заходят те программы, которые можно реализовывать, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.

При этом на фоне проседания рыбной отрасли Приморско-Ахтарский район показал рост в сельском хозяйстве. В прошлом году он стал лидером по урожаю зерновых в центральной зоне края. Это еще раз доказывает: для успешной экономики необходимо правильно расставлять приоритеты.

После встречи с местными жителями Вениамин Кондратьев отдельно пообщался с главой района. Валерий Спичка рассказал губернатору, что решил покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Глава региона поблагодарил его за исполнение своих обязанностей и пожелал успехов на новом месте.

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