Вениамин Кондратьев проинспектировал состояние Приморско-Ахтарского района
У властей муниципалитета — много работы. Нужно не только определиться с новым главой, но и развивать рыбную промышленность, туристический потенциал, привлекать инвесторов.
У властей муниципалитета — много работы. Нужно не только определиться с новым главой, но и развивать рыбную промышленность, туристический потенциал, привлекать инвесторов.
Теме сохранения популяции рыбы уделили особое внимание. Возродить рыбную промышленность потребовал от руководства
На современные условия в районной больнице в
— Как оцениваете уровень оказания медицинских услуг в районе?
— Не записаться ни к одному специалисту — ни к терапевту, ни к эндокринологу, ни к кардиологу. К эндокринологу я очередь ждала целый месяц.
— С таким подходом мы далеко не уедем. Давайте мы не будем себе искать оправдания, а создадим условия, чтобы пациент сказал «спасибо, все хорошо». Даже на ремонт деньги можно найти, а вот на содержание, на хорошее и качественное лечение — вот это уже проблема в целом здесь на месте.
Жители
— Красивая, конечно, фотография, я иначе пока не скажу. Намного красивее было, если бы это здание хотя бы уже фундаментом здесь начало красоваться. Нам нужно, чтобы просто появлялись эти школы, а не красивыми рисунками украшали те или иные площадки. Есть средства на типовые школы, исходя из того, что мы их уже рассчитали и предусмотрели. Если глава хочет сверх типовой школы, то пусть ищет другой источник финансирования под свою ответственность. Но сроки никто никому нарушить не даст.
Похожая ситуация и со строительством детской спортивной школы. Проект нового спорткомплекса, который планируют возвести на месте разрушающейся школы, уже разработан. Но местные власти никак не перейдут от слов к делу.
— Уж на снос можно было деньги найти. Мы год назад были в этом же зале, приехали через год — этот же зал, все тоже самое, и опять мы говорим, что
— Набережная — это якорь любого места, и оно при наличии набережной тут же превращается в курорт. Вы как оцениваете, есть ли курортный потенциал у
— Потенциал есть огромнейший, и он не используется. К сожалению, загрузка очень низкая по сравнению со среднекраевой загрузкой. Если у нас 58 процентов загрузка средств размещения по краю, то здесь она не более 19 процентов, — рассказал Юрий Желток, заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Еще один больной вопрос для
— По объему инвестиций район находится на последнем месте в регионе. Что нет ресурсов в районе? Есть! Думаю, что просто нужно уметь продавать ресурс. Менеджмент должен научиться продавать потенциал района в том числе и на всех форумах, даже на сочинском форуме научиться продавать агрессивно. Заходит инвестор — заходит жизнь, заходят рабочие места, заходят налоги в бюджет, значит, заходят те программы, которые можно реализовывать, — подчеркнул Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края.
При этом на фоне проседания рыбной отрасли
После встречи с местными жителями Вениамин Кондратьев отдельно пообщался с главой района. Валерий Спичка рассказал губернатору, что решил покинуть свой пост в связи с переходом на другую работу. Глава региона поблагодарил его за исполнение своих обязанностей и пожелал успехов на новом месте.