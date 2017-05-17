Президент Сербии прибыл в Беларусь с рабочим визитом
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич прибыл в Беларусь с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Томислав Николич прибыл в Беларусь с рабочим визитом, передает корреспондент БЕЛТА.
Планируется, что 18 мая во Дворце Независимости состоится встреча Томислава Николича с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Главы государств обсудят состояние
Александр Лукашенко наградит Томислава Николича орденом Дружбы народов за значительный вклад в укрепление мира, дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Сербией.