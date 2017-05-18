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10:57 (мск), источник: ИА REGNUM

Глава Верховного суда Татарстана зарабатывает по 328 тыс. рублей в месяц

Председатель суда и его заместитель отчитались о своих доходах в 2016 году.

Руководство Верховного суда Татарстана отчиталось о своих доходах за 2016 год. Средний ежемесячный доход председателя Ильгиза Гилазова оказался около 328 тысяч рублей. Общий же заработок одного из главных судей региона составил 3 936 321,55 рублей, что на 286 тыс. рублей больше, чем за 2015 год.

Согласно данным декларации, ездит Гилазов на автомобиле марки InfinitiFX37, которым владеет совместно с супругой. Кроме того, у главы Верховного суда РТ в собственности имеется баня и жилой дом на 99,5 кв. м в совместной с супругой собственности, часть ещё одного дома и два земельных участка, в одном из которых Гилазову принадлежит лишь ½ доли. Доход же супруги в месяц в среднем составляет около 70,46 тыс. рублей, если судить по общему годовому итогу в 845 563,58 руб.

Зампредседателя Верховного суда РТ Роман Гафаров за 2016 год заработал 2 622 073,01 руб., что в перерасчёте на месячный доход составляет 218,5 тыс. рублей.

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