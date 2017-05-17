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17 мая, источник: "РИА Новости" Украина

На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

КИЕВ, 17 мая — РАИ Новости Украина. Харьковский юрист Дмитрий Лихачев подал иск против президента Петра Порошенко в связи с блокированием социальной сети «ВКонтакте» и других российских ресурсов.

Источник: Reuters

Лихачев подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконными часть пунктов указа президента Украины о блокировании ряда российских сайтов и соцсетей.

«Я не буду мириться с таким беззаконием и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не “Одноклассниках” и т. д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Я просто не могу понять: где и когда я делегировал государству право определять — что и где мне смотреть, писать и читать», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фото иска.

Харьковский юрист добавил, что Украина держит курс на Европу, а похожа в своих действиях на Северную Корею.

В тексте иска указано, что 11 пунктов указа главы государства нарушают положения Европейской конвенции о защите прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также статью 34 Конституции Украины о свободе мысли и слова.

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