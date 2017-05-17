На Порошенко подали в суд из-за блокирования российских соцсетей и сайтов

«Я не буду мириться с таким беззаконием и безнаказанным нарушением прав граждан, господин Президент. И дело не в ВК и не “Одноклассниках” и т. д. Дело в способе ограничить свободу. Что завтра? Запретить думать? Запретить дышать? Я просто не могу понять: где и когда я делегировал государству право определять — что и где мне смотреть, писать и читать», — написал он на своей странице в Facebook, опубликовав фото иска.

Лихачев подал иск в Высший административный суд с требованием признать незаконными часть пунктов указа президента Украины о блокировании ряда российских сайтов и соцсетей.

Харьковский юрист добавил, что Украина держит курс на Европу, а похожа в своих действиях на Северную Корею.

В тексте иска указано, что 11 пунктов указа главы государства нарушают положения Европейской конвенции о защите прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах, а также статью 34 Конституции Украины о свободе мысли и слова.