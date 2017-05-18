В МИД назвали абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа

Источник: РИА "Новости"

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке «Исламское государство» (ИГ*).

Читайте также Путин высоко оценил итоги встречи Лаврова и Трампа

Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично. До этого ряд ведущих СМИ США всерьез обсуждал, могли ли российский министр и посол в ходе посещения Белого дома установить там прослушивающую аппаратуру. «Последние истории, которые были раскручены вокруг российско-американских контактов, они настолько абсурдны, что еще пару лет назад такое сложно было вообразить. Сегодня это информационная реальность, с которой мы сталкиваемся. Ее даже комментировать невозможно. Комментировать абсурд — самим скатываться на уровень абсурда. Но и не комментировать тоже нельзя. Это значило бы давать зеленый свет этим фейковым новостям», — сказала дипломат.

По ее словам, американские СМИ даже не скрывают, что подчиняются политическим и финансовым группировкам и кланам и обслуживают их интересы

Официальный представитель МИД считает, что американские СМИ оказывают большое влияние на европейские СМИ, в том числе испанские. Захарова привела пример, что испанский журналист, которому она давала интервью в Мадриде, ссылался на американские источники, «которые ничем не подтверждены и которые, как правило, затем опровергаются». «Но, к сожалению, свое черное дело они делают — сеют хаос в мировом информационном пространстве. Это и называется дезинформацией», — добавила она.

Читайте также Лаврова удивила шумиха в СМИ по поводу фотографий его встречи с Трампом

Феномен распространения «фейковых новостей» сложился в последние годы, сказала представитель МИД. «Вопреки сложившимся традициям, когда традиционные СМИ годами накапливали свой авторитет и защищали его путем проверки фактов, сейчас доминирует совершенно другой подход — использование не то что непроверенной информации, а заведомо недостоверной с целью формирования определенного предвзятого подхода. Западные СМИ — впереди стоят американские — допустили то, чего они никогда не должны допускать: позволили использовать себя в политической борьбе», — сказала дипломат. Она рассказала, что за два месяца существования на официальном сайте министерства иностранных дел РФ рубрики, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежной прессы, «накопилась большая коллекция подборок такой информации». «Испанские СМИ не находятся в числе передовиков, но проблема в том, что очень много цитируется из американских СМИ. Американский мейнстрим является смыслообразующим в медийном пространстве европейских СМИ. К сожалению, музыку заказывают американские медиа», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Читайте также Тиллерсон считает разбирательство с выборами в США важной частью новых отношений с РФ