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00:42 (мск), источник: РИА Новости

В МИД назвали абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа

МАДРИД, 17 мая — РИА Новости. Публикация газеты Washington Post о якобы имевшей место передаче президентом США Дональдом Трампом российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову «секретной информации» настолько абсурдна, что ее невозможно комментировать, заявила журналистам российских СМИ в Мадриде в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник газета Washington Post со ссылкой на анонимные источники из числа действующих и бывших американских чиновников сообщила, что Трамп во время встречи с Лавровым рассказал некую информацию, которая «подвергла риску критически важный источник разведывательной информации» по запрещенной в РФ и других странах террористической группировке «Исламское государство» (ИГ*).

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Во вторник советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер назвал сообщения СМИ лживыми. По его словам, Трамп и Лавров обсуждали общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации, но не обсуждали источники или методы разведки, при этом не раскрывались военные операции, о которых не было бы известно публично. До этого ряд ведущих СМИ США всерьез обсуждал, могли ли российский министр и посол в ходе посещения Белого дома установить там прослушивающую аппаратуру.

«Последние истории, которые были раскручены вокруг российско-американских контактов, они настолько абсурдны, что еще пару лет назад такое сложно было вообразить. Сегодня это информационная реальность, с которой мы сталкиваемся. Ее даже комментировать невозможно. Комментировать абсурд — самим скатываться на уровень абсурда. Но и не комментировать тоже нельзя. Это значило бы давать зеленый свет этим фейковым новостям», — сказала дипломат.

По ее словам, американские СМИ даже не скрывают, что подчиняются политическим и финансовым группировкам и кланам и обслуживают их интересы

Официальный представитель МИД считает, что американские СМИ оказывают большое влияние на европейские СМИ, в том числе испанские. Захарова привела пример, что испанский журналист, которому она давала интервью в Мадриде, ссылался на американские источники, «которые ничем не подтверждены и которые, как правило, затем опровергаются». «Но, к сожалению, свое черное дело они делают — сеют хаос в мировом информационном пространстве. Это и называется дезинформацией», — добавила она.

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Феномен распространения «фейковых новостей» сложился в последние годы, сказала представитель МИД. «Вопреки сложившимся традициям, когда традиционные СМИ годами накапливали свой авторитет и защищали его путем проверки фактов, сейчас доминирует совершенно другой подход — использование не то что непроверенной информации, а заведомо недостоверной с целью формирования определенного предвзятого подхода. Западные СМИ — впереди стоят американские — допустили то, чего они никогда не должны допускать: позволили использовать себя в политической борьбе», — сказала дипломат.

Она рассказала, что за два месяца существования на официальном сайте министерства иностранных дел РФ рубрики, в которой публикуются фейковые новости о России из зарубежной прессы, «накопилась большая коллекция подборок такой информации». «Испанские СМИ не находятся в числе передовиков, но проблема в том, что очень много цитируется из американских СМИ. Американский мейнстрим является смыслообразующим в медийном пространстве европейских СМИ. К сожалению, музыку заказывают американские медиа», — добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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В ходе поездки в Мадрид дипломат встретилась со своей испанской коллегой, главой информационного департамента МИД Испании, с которой обсудила практические вопросы взаимодействия информационных департаментов министерств иностранных дел двух стран, подходы к ряду международных вопросов в информационном контексте, возможности противодействия распространению недостоверной информации.

«Мы подумали вместе, как можно было бы этому злу XXI века противостоять. Мы поделились нашим опытом, рассказали о создании соответствующего раздела на сайте МИД. Испанские коллеги сказали, что также страдают во многом от недостоверной информации. Мы согласились, что это наносит большой ущерб сотрудничеству в общемировом масштабе, доверию людей к традиционным СМИ, и что, конечно, нужно вырабатывать какие-то механизмы, которые не давали бы распространяться “лжеинформации”. Мы были приятно удивлены тем радушием, открытости, партнерской атмосфере, которые создали наши испанские коллеги», — заявила представитель МИД РФ.

Кроме того, она добавила, что Москва готова оказать необходимое содействие испанской стороне в информационном сопровождении визита главы МИД Испании Альфонсо Дастиса в Москву, который состоится в начале июня.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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