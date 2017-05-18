Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле

Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки.

«Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности», — сказала дипломат. По ее словам, США созвали совещание Совбеза, чтобы обратить внимание на ситуацию в Венесуэле и воодушевить Организацию американских государств на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.