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01:01 (мск), источник: ТАСС

Постпред США при ООН допустила повторение сирийского сценария в Венесуэле

Никки Хейли отметила, что международное сообщество должно добиться от президента страны Николаса Мадуро, чтобы он «уважал права своего народа».

Источник: Reuters

ООН, 17 мая. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты не добиваются принятия мер в отношении Венесуэлы со стороны Совета Безопасности ООН.

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Об этом заявила журналистам постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли по итогам закрытой встречи СБ по ситуации в латиноамериканской стране, где продолжаются антиправительственные выступления и беспорядки.

«Мы не ждем действий со стороны Совета Безопасности», — сказала дипломат. По ее словам, США созвали совещание Совбеза, чтобы обратить внимание на ситуацию в Венесуэле и воодушевить Организацию американских государств на более решительные усилия по политическому урегулированию кризиса.

Как заявила Хейли, в момент проведения встречи поступили сообщения о том, что власти Венесуэлы перебросят 2,6 тыс. силовиков в штат Тачира на северо-западе страны, где произошли крупные беспорядки. «Ситуация не улучшается, она ухудшается», — отметила постпред США. По ее словам, международное сообщество должно добиться от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, чтобы он «уважал права своего народа». В противном случае, полагает дипломат, ситуация в стране может развиваться по сирийскому сценарию.

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«Мы это уже проходили в Сирии, КНДР, Южном Судане, Бурунди. Вместо того, чтобы ждать, пока возникнет серьезная ситуация, которая потребует проведения открытого заседания Совета Безопасности, почему бы нам не опередить события и не предотвратить проблему до того, как она появится?» — сказала Никки Хейли.

С апреля в Венесуэле идут масштабные акции протеста, вызванные сложной экономической ситуацией, а также противостоянием исполнительной и законодательной власти. По данным неправительственных организаций, в ходе них были задержаны свыше 2,3 тыс. человек, из которых более 700 остаются под стражей. Согласно подсчетам оппозиции, от действий силовиков погибли 46 участников акций протеста, сотни пострадали.

Ранее британский постпред Мэттью Райкрофт заявил, что кризис в Венесуэле может перерасти вооруженный конфликт, который будет представлять угрозу для международного мира и безопасности.

Комментарии
3
Денис Долгополов
Циатата:Никки Хейли отметила, что международное сообщество должно добиться от президента страны Николаса Мадуро, чтобы он «уважал права своего народа».
Т.е. США не отрицают военного вмешательства в суверенное государство. Под очередным предлогом гуманности. Разнесут страну,ведь Венесуэла,имеет обширные нефтяные запасы. Которые еще не прибрала к рукам империаличтическая страна США. И они еще будут говорить и невмешательстве.
Блин,ну когда же они сами себя сожрут. И мир чище будет. И напряженки меньше. Трусливые тушканчики. На КНДР струсили лезть. Ищут цель послабее. Зато в фильмах,они творцы мира и храбрые янки несут добро по всему миру. Через кровь,смерть,боль и страх.
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Сергей Донченко
CША не ждут действий от Совета Безопасности ООН, так как понимают ангажированность своей позиции. Совершенно необъяснимо почему в стране Украина бывшему президенту Януковичу нельзя было применять силовые решения, а Порошенко можно. Но то же самое нельзя Президенту Венесуэлы. Абсурд? Двойные стандарты?
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Арина Беляева
А почему в её спике нет Украины? надо было добавить и Украину, там вообще войну президент устроил против своего народа, а наши почему так не отвечают в ООН и в МИДе?
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