В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией
В США решили назначить спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией и возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Делом займется бывший директор ФБР Роберт Мюллер.
В США решили назначить спецпрокурора для расследования связей Трампа с Россией и возможного вмешательства Москвы в президентские выборы. Делом займется бывший директор ФБР Роберт Мюллер.
Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками.
Об этом сообщает The Washington Post.
Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Заместитель генпрокурора Род Розенштейн объяснил, что это решение соответствует запросу общества.
«Мое решение не подтверждает, что преступление было и что любое прозвучавшее мнение [касательно вмешательства России в выборы] было обосновано. У меня нет таких постановлений», — подчеркнул Розенштейн.
При этом он заявил, что назначение спецпрокурора важно, т.к. этот человек сможет проявить независимость в расследовании дела. Розенштейн сказал, что Мюллер согласился уйти в отставку с поста главы своей юридической фирмы, чтобы не допустить конфликта интересов.
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