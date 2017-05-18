В США назначили спецпрокурора на дело о связи Трампа с Россией

Министерство юстиции США назначило специального прокурора для расследования дела о возможном вмешательстве России в президентские выборы и связи Дональда Трампа с российскими чиновниками.

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Об этом сообщает The Washington Post.

Спецпрокурором стал бывший директор ФБР Роберт Мюллер. Заместитель генпрокурора Род Розенштейн объяснил, что это решение соответствует запросу общества.

«Мое решение не подтверждает, что преступление было и что любое прозвучавшее мнение [касательно вмешательства России в выборы] было обосновано. У меня нет таких постановлений», — подчеркнул Розенштейн.

При этом он заявил, что назначение спецпрокурора важно, т.к. этот человек сможет проявить независимость в расследовании дела. Розенштейн сказал, что Мюллер согласился уйти в отставку с поста главы своей юридической фирмы, чтобы не допустить конфликта интересов.

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