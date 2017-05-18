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05:43 (мск), источник: ТАСС

В Госдепе призвали Киев не подрывать свободу слова

При этом, по словам официального представителя ведомства, «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 18 мая. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Власти Украины должны найти способ защищать интересы страны, не подрывая при этом конституционный принцип свободы слова. Об этом в среду ТАСС заявил представитель Госдепартамента США на просьбу прокомментировать решение Киева заблокировать ряд российских сайтов и социальных сетей.

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По словам представителя Госдепа, «нет сомнений в том», что российские СМИ якобы пытаются помешать работе западных изданий посредством распространения «неверной информации», «в том числе, и на Украине», где Москва «использует другие средства для оказания крайне негативного влияния на работу правительства в Киеве».

«Несмотря на это, свобода слова является ключевым элементом любой здоровой демократии и она закреплена в украинской конституции. Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы, не подрывая при этом конституционные принципы», — резюмировал дипломат.

16 мая был опубликован указ президента Украины Петра Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний. В обновленный санкционный список попали ряд российских СМИ и IT-компаний, разработчики антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского» и Dr.Web. Кроме того, под запрет попали Mail.ru Group и входящие в нее соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Яндекс» и все его сервисы.

По мнению Киева, российские соцсети использовались якобы для «незаконного сбора информации, пропаганды, вербовки агентов, а также распространения пиратского контента». Украинские провайдеры уже начали блокировать эти ресурсы.

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