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06:46 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дальневосточный военный суд сможет рассматривать дела о терроризме

Госдума хочет наделить суд полномочиями рассматривать дела о терроризме.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 мая, AmurMedia.

Государственная Дума приняла в среду, 16 мая, во втором чтении на пленарном заседании законопроект, позволяющий Дальневосточному военному суду рассматривать дела террористической направленности. К юрисдикции Дальневосточного суда хотят отнести территории Сибири и Дальнего Востока, сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве.

Сегодня уголовные дела о преступлениях террористического характера рассматривают в Московском окружном военном суде, Северо-Кавказском окружном военном суде и Приволжском окружном военном суде. В последнем рассматриваются, в том числе уголовные дела, совершенные на Дальнем Востоке. В конце 2016 года в Приволжский военный суд поступило на рассмотрение два дела из Хабаровского края и одно из Приморского края.

Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, подобные дела рассматриваются длительное время в связи с большим количеством обвиняемых и свидетелей. В связи с отсутствием прямого сообщения с Самарой во многие субъекты России судьи Приволжского окружного военного суда вынуждены выезжать через Москву. Это приводит к большим затратам. Тем более, что 50% уголовных дел, поступивших в Приволжский суд надо рассматривать с выездом на значительно удаленные от Самары территории Сибири и Дальнего Востока.

Ожидается, рассмотренный сегодня законопроект позволит оптимизировать судебные издержки и ускорит рассмотрение террористических дел.

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