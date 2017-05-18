Дальневосточный военный суд сможет рассматривать дела о терроризме
Госдума хочет наделить суд полномочиями рассматривать дела о терроризме.
Госдума хочет наделить суд полномочиями рассматривать дела о терроризме.
Хабаровск, 18 мая, AmurMedia.
Государственная Дума приняла в среду, 16 мая, во втором чтении на пленарном заседании законопроект, позволяющий Дальневосточному военному суду рассматривать дела террористической направленности. К юрисдикции Дальневосточного суда хотят отнести территории Сибири и Дальнего Востока, сообщил корр. ИА AmurMedia в Москве.
Сегодня уголовные дела о преступлениях террористического характера рассматривают в Московском окружном военном суде,
Как отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке, подобные дела рассматриваются длительное время в связи с большим количеством обвиняемых и свидетелей. В связи с отсутствием прямого сообщения с Самарой во многие субъекты России судьи Приволжского окружного военного суда вынуждены выезжать через Москву. Это приводит к большим затратам. Тем более, что 50% уголовных дел, поступивших в Приволжский суд надо рассматривать с выездом на значительно удаленные от Самары территории Сибири и Дальнего Востока.
Ожидается, рассмотренный сегодня законопроект позволит оптимизировать судебные издержки и ускорит рассмотрение террористических дел.