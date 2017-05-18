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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

План по весеннему призыву перевыполнили в Индустриальном районе Хабаровска

В Индустриальном районе города торжественно проводили призывников, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«По плану в нашем районе в весенний призыв должны были призвать 195 человек. Мы его перевыполнили — в армию отправятся 219 жителей призывного возраста. В основном новобранцы будут проходить службу в Хабаровском крае, несколько человек направятся в Приморье в морфлот и единицы — в железнодорожные войска в Санкт-Петербурге», — рассказала заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по социальным вопросам Мария Матаева.

Напомним, всего этой весной ряды вооруженных сил РФ должны пополнить 640 жителей краевой столицы.

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