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07:47 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске создали межотраслевой совет потребителей

Как соблюсти баланс интересов между обществом, властью и естественными монополиями, выстроить доверительный, эффективный трехсторонний диалог, выработать новый механизм общественного контроля в регионе — эти злободневные темы обсудили новосибирские эксперты на первом заседании межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий.

Источник: "Российская газета"

— Готовность всех заинтересованных сторон к ведению диалога свидетельствует о зрелости гражданского общества в регионе, — подчеркнул губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий. — Это очень важный момент, который позволит вести совместную работу в конструктивном русле.

Глава региона также отметил, что к созданию межотраслевого совета подтолкнули объективные предпосылки, ведь регулирование тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ и транспорта — ответственная работа, требующая согласования позиций потребителей и поставщиков услуг. При этом важно понимать, что в отраслях накопились серьезные проблемы, которые, если их не решать, могут привести к системным сбоям.

Губернатор напомнил, что в Новосибирской области самые низкие тарифы на тепловую энергию и горячее водоснабжение в СФО. Сегодня перед коммунальной отраслью поставлена задача — снизить количество аварий на теплосетях и сократить технологические потери. Новый совещательный орган — межотраслевой совет — позволит осуществлять общественный контроль деятельности субъектов естественных монополий, работающих на территории региона, в частности, рассматривать вопросы регулирования тарифов, исходя из объективной ситуации в отраслях.

— В состав межотраслевого совета вошли восемнадцать экспертов, каждый из которых имеет опыт взаимодействия или решения конфликтных вопросов с естественными монополиями, — отметил сопредседатель общественной палаты Новосибирской области, генеральный директор межрегиональной ассоциации руководителей предприятий Юрий Бернадский. — Основная задача совета — изучение практики формирования тарифов, инвестиционной составляющей проектов и программ естественных монополий, подготовка экспертных заключений для регионального правительства и Законодательного собрания Новосибирской области. Выводы экспертов позволят объективно, с учетом всех мнений и баланса интересов потребителей и производителей, принимать взвешенные решения, которые коснутся каждого из нас.

Руководитель департамента по тарифам региона Гарей Асмодьяров обратил особое внимание экспертов на то, что новый механизм общественного контроля в регионе должен обеспечить публичный технологический и ценовой аудит всех крупных инвестиционных проектов, направленных на увеличение эффективности деятельности и устойчивого функционирования естественных монополий, работающих в Новосибирской области.

Развитие невозможно без инвестиционной деятельности. В течение многих лет компании-монополисты не осуществляли капитальные вложения в основные фонды, что привело к их физическому износу. Предприятия испытывали дефицит инвестиционных ресурсов, находились в процессе реформирования, что снижало их привлекательность для инвесторов. В связи с необходимостью повышения конкурентоспособности экономики региона стало очевидно — нужна увязка реформирования естественных монополий с модернизацией и обновлением их основного капитала. В 2017 году на территории области реализуется 106 инвестиционных программ, и межотраслевой совет вправе рассмотреть инвестиционную деятельность любой организации, если посчитает это необходимым.

— Региональное отделение Общероссийского народного фронта надеется на то, что межотраслевой совет станет площадкой для конструктивного диалога, — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Аверьяскин. — Задача экспертов — своевременно выносить на общественное обсуждение самые острые темы, в частности, вопросы ресурсоснабжения. Регулирование тарифов и формирование нормативов требуют от экспертов наличие практического опыта и глубокого погружения в тему. Я полностью разделяю позицию губернатора о том, что совет должен стать новым, предельно открытым и публичным механизмом общественного контроля в регионе.

P. S.

На первом заседании межотраслевого совета эксперты определили регламент, порядок формирования годового плана деятельности и график работы совета во втором квартале 2017 года. Заседания будут проходить ежемесячно, и в следующий раз эксперты соберутся в конце мая.

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