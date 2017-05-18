Депутаты проверили работу Новосибирского дома ветеранов
Система социального обслуживания пожилых людей в регионе работает стабильно.
Система социального обслуживания пожилых людей в регионе работает стабильно.
В Новосибирском доме ветеранов состоялось выездное заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения областного Законодательного собрания.
Как подчеркнул председатель комитета Игорь Гришунин, это уже не первый выезд депутатов в социальные учреждения области. «Нам важно на месте увидеть, в каких условиях сегодня проживают, лечатся и проходят реабилитацию пожилые люди и инвалиды. Живое общение с пожилыми людьми и с руководителями учреждений помогает лучше понять их трудности и проблемы, вместе обсудить, как можно помочь — выделить деньги или внести необходимые изменения в законы», — считает парламентарий.
Новосибирский дом ветеранов расположен в Заельцовском бору. Петляющие между сосен дорожки, цветочные клумбы, удобные скамейки, витающий в воздухе запах хвои — здесь созданы комфортные условия для того, чтобы прогулки приносили пожилым людям только положительные эмоции.
В светлых,
Инвалид I группы пенсионерка Галина Варфоломеева попала в дом ветеранов шесть лет назад, сразу после смерти сына. «Инсульт у меня случился от горя, а ухаживать некому, вот и посоветовали сюда обратиться, — вспоминает она. — Местные врачи помогли мне на ноги встать, и речь вернулась. А к жизни своей новой я привыкла, нам тут ныть и скучать не дают — праздники отмечаем все вместе, всем коллективом. В августе мне будет семьдесят лет, уже готовимся с соседками по комнате к юбилею!».
Ветерану труда Елене Шитовой в июле исполнится 88 лет. Она вынуждена была уйти из родного дома год назад после ссоры с сыном. Он избил мать, и она не простила. «Родственники у меня, конечно, есть, но не хочу я быть им в тягость, у всех свои семьи, свои проблемы, своя жизнь. Меня навещают, и то радость. Вот и ноги уже плохо ходят, а здесь медицинский уход постоянный, мы под присмотром врачей и днем, и ночью, — говорит она. — Устала, конечно, от немощи, но умирать пока не собираюсь, сначала на улицу схожу, весной надышусь».
Директор Новосибирского дома ветеранов Лариса Пугачева рассказала депутатам о сложностях, с которыми коллективу социального учреждения приходится сталкиваться в работе с пожилыми людьми.
Кроме того, ежегодно в доме ветеранов проводится специальная диспансеризация. Но в некоторых бытовых вопросах жалобы и пожелания у пожилых людей, конечно, есть, и руководству приходится решать их в индивидуальном порядке. Например, соседей, которые не могут найти друг с другом общий язык, расселяют по разным комнатам. А тем, кто мечтает о жареной картошке с салом, но имеет проблемы с пищеварением, разъясняют, что такая пища вредна для здоровья. Во всех соцучреждениях области питание централизованное, утвержденное в соответствии с социальными нормами и рекомендациями врачей. Впрочем, те, кому не хватает «перчинки», могут купить необходимое в магазине.
— Все меры социальной поддержки населения в регионе сохранены в полном объеме. На сегодняшний день система социального обслуживания пожилых людей и инвалидов — это развитая сеть, действующая во всех районах области, — отметила на выездном заседании комитета и. о. министра социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
В системе социального обслуживания пожилых людей и инвалидов задействовано 17 стационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов. Помимо этого, на муниципальном уровне социальные услуги престарелым гражданам оказываются в 41 комплексном центре социального обслуживания населения.
Кроме того, в регионе работает 32 полустационарных отделения реабилитации инвалидов и 139 отделений социального обслуживания на дому.
— Главное, чтобы в доме ветеранов пожилые люди и инвалиды жили в комфортных и безопасных условиях, — подводя итоги выездного заседания, подчеркнул председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин. — И еще один момент: для людей очень важен
Справка.
В 2015 году в домах ветеранов и инвалидов Новосибирской области проживал 2 751 человек, в 2016-м — 3 254. За первый квартал текущего года с просьбой предоставить место в стационарных учреждениях региона обратились 807 пожилых граждан.