Депутаты проверили работу Новосибирского дома ветеранов

В Новосибирском доме ветеранов состоялось выездное заседание комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения областного Законодательного собрания.

Как подчеркнул председатель комитета Игорь Гришунин, это уже не первый выезд депутатов в социальные учреждения области. «Нам важно на месте увидеть, в каких условиях сегодня проживают, лечатся и проходят реабилитацию пожилые люди и инвалиды. Живое общение с пожилыми людьми и с руководителями учреждений помогает лучше понять их трудности и проблемы, вместе обсудить, как можно помочь — выделить деньги или внести необходимые изменения в законы», — считает парламентарий.

Новосибирский дом ветеранов расположен в Заельцовском бору. Петляющие между сосен дорожки, цветочные клумбы, удобные скамейки, витающий в воздухе запах хвои — здесь созданы комфортные условия для того, чтобы прогулки приносили пожилым людям только положительные эмоции.

В светлых, по-домашнему уютных комнатах, оборудованных всем необходимым, проживают 405 человек. У каждого из них — своя история. Депутаты перед началом заседания пообщались со многими подопечными дома.

Инвалид I группы пенсионерка Галина Варфоломеева попала в дом ветеранов шесть лет назад, сразу после смерти сына. «Инсульт у меня случился от горя, а ухаживать некому, вот и посоветовали сюда обратиться, — вспоминает она. — Местные врачи помогли мне на ноги встать, и речь вернулась. А к жизни своей новой я привыкла, нам тут ныть и скучать не дают — праздники отмечаем все вместе, всем коллективом. В августе мне будет семьдесят лет, уже готовимся с соседками по комнате к юбилею!».

Ветерану труда Елене Шитовой в июле исполнится 88 лет. Она вынуждена была уйти из родного дома год назад после ссоры с сыном. Он избил мать, и она не простила. «Родственники у меня, конечно, есть, но не хочу я быть им в тягость, у всех свои семьи, свои проблемы, своя жизнь. Меня навещают, и то радость. Вот и ноги уже плохо ходят, а здесь медицинский уход постоянный, мы под присмотром врачей и днем, и ночью, — говорит она. — Устала, конечно, от немощи, но умирать пока не собираюсь, сначала на улицу схожу, весной надышусь».

Директор Новосибирского дома ветеранов Лариса Пугачева рассказала депутатам о сложностях, с которыми коллективу социального учреждения приходится сталкиваться в работе с пожилыми людьми.