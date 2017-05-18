40 самолетов и вертолетов перебросят из Приморья в Китай для участия в «Авиадартсе»
Армейские международные игры с 30 июля по 9 августа.
Армейские международные игры с 30 июля по 9 августа.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Почти 40 российских самолетов и вертолетов полетят из Приморья в Китай на конкурс «Авиадартс», который пройдет в рамках III Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа. Об этом сообщил на встрече с иностранными военными атташе начальник боевой подготовки
«Перелет будет осуществлен с аэродрома Кневичи Приморского края на китайскую авиабазу Чанчунь. Летные дни — 5 и 6 августа», — пояснил Олег Маковецкий.
В состязаниях примут участие экипажи истребителей Су-30СМ, Су-35С, штурмовиков Су-25БМ, Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М, Су-34, разведчиков Су-24МР, дальних бомбардировщиков Ту-22М3,
«Соревнования будут проходить по восьми номинациям: две — в армейской авиации, четыре — в
Он также отметил, что в «Авиадартсе» в этом году летчики России и Китая выступят на своей технике.