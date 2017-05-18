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04:23 (мск), источник: PrimaMedia.ru

40 самолетов и вертолетов перебросят из Приморья в Китай для участия в «Авиадартсе»

Армейские международные игры с 30 июля по 9 августа.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Почти 40 российских самолетов и вертолетов полетят из Приморья в Китай на конкурс «Авиадартс», который пройдет в рамках III Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа. Об этом сообщил на встрече с иностранными военными атташе начальник боевой подготовки оперативно-тактической авиации Военно-воздушных сил генерал-майор Олег Маковецкий, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт Минобороны.

«Перелет будет осуществлен с аэродрома Кневичи Приморского края на китайскую авиабазу Чанчунь. Летные дни — 5 и 6 августа», — пояснил Олег Маковецкий.

В состязаниях примут участие экипажи истребителей Су-30СМ, Су-35С, штурмовиков Су-25БМ, Су-25СМ, бомбардировщиков Су-24М, Су-34, разведчиков Су-24МР, дальних бомбардировщиков Ту-22М3, военно-транспортных самолетов Ил-76МД. Также прилетит армейская авиация: вертолеты Ми-8, Ка-52, Ми-28, Ми-35.

«Соревнования будут проходить по восьми номинациям: две — в армейской авиации, четыре — в оперативно-тактической, по одной — в дальней и военно-транспортной авиации. Российские группы высшего пилотажа не будут участвовать в конкурсе. Китайские группы участвуют в церемонии закрытия на аэродроме Чанчунь», — добавил Олег Маковецкий.

Он также отметил, что в «Авиадартсе» в этом году летчики России и Китая выступят на своей технике.

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