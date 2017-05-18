Губернатор Приморья примет участие в коллегии министерства по развитию Дальнего Востока

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на коллегии выступит с докладом о промежуточных итогах работы территорий опережающего развития (ТОР) и резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) в регионе.

По информации Минвостокразвития, с докладами на коллегии выступят вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Кроме того, отчеты о проделанной работе и полученных результатах представят руководители институтов развития Дальнего Востока — фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Участие в мероприятии также примут губернаторы регионов ДФО, члены коллегии минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

Анастасия Качимская.