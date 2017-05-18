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04:43 (мск), источник: ДЕЙТА

Губернатор Приморья примет участие в коллегии министерства по развитию Дальнего Востока

Итоги 2016 года и задачи на 2017 год обсудят на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока в Москве сегодня, 18 мая, об этом ИА «Дейта» сообщили в администрации края.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский на коллегии выступит с докладом о промежуточных итогах работы территорий опережающего развития (ТОР) и резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) в регионе.

По информации Минвостокразвития, с докладами на коллегии выступят вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев и министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Кроме того, отчеты о проделанной работе и полученных результатах представят руководители институтов развития Дальнего Востока — фонда развития Дальнего Востока, корпорации развития Дальнего Востока, агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Участие в мероприятии также примут губернаторы регионов ДФО, члены коллегии минвостокразвития России, представители органов федеральной и региональной власти, депутатского корпуса и общественности.

Анастасия Качимская.

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