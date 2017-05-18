Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончалась 94-летняя народная артистка России Ирина Карташева
Ученые рассказали, как получить удовольствие
В закон о расселении хрущевок внесли новые гарантии
Сын вице-президента "Лукойла" опубликовал новое скандальное видео
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
Пенелопа Крус стала блондинкой ради роли: первое фото в образе
Безрукова, Навка и дети Киркорова на премьере «Трио в перьях»
Названы первые площадки для переселения из хрущевок
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
«Не ответил ни на один вопрос»: СМИ о пресс-конференции Порошенко
Киев хочет изменить статус Крыма: реакция РФ – СМИ
Что Ирина Винер-Усманова рассказала о семье Алины Кабаевой
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
"Это мои девчата": Павел Воля показал Утяшеву с дочкой
СМИ: Волочкова восхитила фанатов сменой прически
700-800 тысяч рублей — примерная цена нового внедорожника Niva
Тест уникального УАЗ-3907 «Ягуар»: онлайн репортаж
Фоторепортажи
8Дебаты Макрона и Ле Пен
2472-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
11Война в карикатурах
05:02 (мск), источник: Интерфакс

США и ЕС решили не запрещать провоз гаджетов на авиарейсах из Европы в Америку

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Вашингтон и Брюссель отказались от идеи запретить перевозку в ручной клади персональных и планшетных компьютеров на авиарейсах из Европы в США, сообщает в четверг британская телерадиокорпорация «Би-Би-Си».

Соответствующее решение на встрече в Брюсселе приняли эксперты и представители руководства Соединенных Штатов и Европейского союза.

Читайте также
ЕС предложил США обсудить запрет на ноутбуки в ручной клади

По итогам консультаций отмечается, что в целях авиабезопасности рассматриваются другие меры, но о каких в сообщении не говорится, отмечает канал.

Ранее власти США ввели ограничения на провоз электронных устройств в ручной клади в связи с террористической угрозой. Запрет касается рейсов в США из десяти международных аэропортов, включая Каир, Амман, эль-Кувейт, Касабланку, Доху, Стамбул, Абу-Даби, а также аэропорты Саудовской Аравии (Эр-Рияд и Джидда) и ОАЭ (Абу-Даби и Дубай). Кроме того, власти Великобритании также сообщили о решении ввести подобные ограничения на рейсы в Соединённое Королевство, принятом в координации с администрацией США. В США запрет вступил в силу 21 марта.

Под запрет попали все электронные устройства, включая электронные книги, планшетные компьютеры, ноутбуки, фото и видеокамеры. Исключение составляют мобильные телефоны и медицинские приборы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки за 59 рублей
Оплатить подписку
 Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
Более 1200 человек внесены в обновленный санкционный список Украины
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В США назначили спецпрокурора по делу о связи Трампа с Россией
Постпред США при ООН допустила повтор сценария Сирии в Венесуэле
Захарова назвала абсурдом публикации о встрече Лаврова и Трампа
В Волгограде снесут пострадавший от взрыва газа дом
Сборная России проведет матч 1/4 финала ЧМ по хоккею
Россияне смогут проверить использование персональных данных
Спорт
Добрались с приключениями. Анонс четвертьфинала Россия - Чехия Сборная России в четверг проведет в Париже четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею против команды Чехии
Авто
Треть водителей готовы отказаться от своих авто Потребители все чаще говорят о том, что хотели бы сделать свой выбор в пользу каршеринговых и мобильных сервисов
Hi-Tech
Новые телефоны Nokia 3310 раскупили за один день Телефон оказался очень популярным. Покупатели буквально сметают новинку, несмотря на весьма спорный функционал аппарата
Кино
Юлия Снигирь в образе Салтычихи на съемках «Кровавой барыни» Актриса играет главную роль в новом историческом сериале канала «Россия 1»
Недвижимость
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Граждан переведут на новую систему договоров в ЖКХ
Сантехников и электриков обяжут приходить по ночам
Почему квартиры долго не продаются?
Леди
Парень-альбинос из Африки покорил мир моды 19-летний Веа Бангура из Сьерра-Леоне дебютировал в качестве модели на Неделе моды Mercedes-Benz в Австралии. Парень рассказал журналистам о своем нелегком детстве.
Дети
Счастливая случайность спасла выпавшего из окна 2-летнего ребенка Малыша поймал на руки случайно оказавшийся под окном приятель его отца.
Все о ремонте
Частые ошибки, совершаемые при ремонте ванной комнаты
7 ошибок в оформлении загородного дома
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь