Назаров потребовал, чтобы ЕГЭ в Омской области прошел без сбоев

Как сообщили в пресс-службе облправительства, участников совещания — глав муниципалитетов — Виктор Назаров призвал обеспечить высокий организационный уровень проведения единого государственного экзамена.

«ЕГЭ — в ближайший месяц приоритетный для всех нас вопрос. Каждый руководитель муниципальной системы образования несет за него персональную ответственность. Задача номер один — провести государственную итоговую аттестацию без сбоев и нарушений на высоком организационном уровне», — подчеркнул Назаров.

Первый экзамен для школьников в этом году состоится 29 мая. Перед началом испытаний будет протестирована система видеонаблюдения, а также оборудование для печати экзаменационных материалов, сканирования бланков ответов. Контроль хода экзаменов будет обеспечен с помощью ситуационного центра областного правительства.

По итогам совещания мэру Омска и главам районов поручено взять под личный контроль организацию и проведение государственной итоговой аттестации на территории муниципальных образований.