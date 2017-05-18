Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум

Но специфика Дальнего Востока — большие расстояния. Например, из Приморья на Камчатку, Сахалин или в Якутию туристы могут добраться только самолетом, что делает поездку дороже. И это, по словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, лишь один из многих вопросов, которые поднимут на ТТФ во время обсуждения проекта.
По-соседски
Большое внимание уделят организации приема иностранных гостей, ведь в этом году в ТТФ впервые интегрирован Международный форум по туризму в странах Северо-Восточной Азии (IFNAT). Первая сессия будет посвящена основному туристическому партнеру Приморья — Китаю. В прошлом году количество гостей из Поднебесной, посетивших край, достигло рекордной цифры — 420 тысяч человек (около 200 тысяч из них въехали по межправительственному соглашению о безвизовых групповых поездках). В этом году показатель может еще подрасти — в первом квартале турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36 процентов.
— Обсудим практические вопросы, актуальные накануне открытия высокого сезона. Это и качество оказываемых услуг, и введение новых рейсов и чартерных программ. Поговорим о необходимости внесения изменений в межправительственное соглашение о групповых поездках, которое действует около 20 лет и отчасти устарело. Хочется, чтобы в его рамках использовался электронный документооборот для ускорения визирования списков и прохождения пограничного контроля, — пояснил Константин Шестаков.
Ориентируясь на Олимпийские игры, которые пройдут в Республике Корея в 2018 году, часть сессии туристического сотрудничества с этой страной будет посвящена развитию спортивного туризма.
— Мы расскажем и о том, что Владивосток можно рассматривать как транзитную точку для жителей Дальнего Востока, едущих на Олимпиаду. Они могут прилетать сюда на два-три дня, а потом организованными группами отправляться в Корею, — заметила исполнительный директор Приморского регионального союза «Туриндустрия», председатель краевого общественного экспертного совета по развитию туризма Ольга Гуревич.
Кроме того, на секции планируется обсудить расширение транспортных возможностей, в частности объединение России, Китая, Республики Корея и Японии морскими круизами. Несмотря на то что Приморье уже много сделало в этом направлении и край все чаще становится маршрутной точкой международных линий, потенциал региона в этой сфере далеко не исчерпан. По оценочным данным, рынок круизного туризма в Северо-Восточной Азии ежегодно растет на десять процентов, и Приморью важно воспользоваться таким обстоятельством. Эту тему затронут также на сессии, посвященной развитию туробменов с Японией, где будет присутствовать делегация Ассоциации туристических агентств Страны восходящего солнца (JATA). Ожидается, что в нынешнем году круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами на борту посетят Владивосток 14 раз. Один из кораблей зайдет как раз в дни проведения форума, так что при желании гости-участники круиза смогут посетить познавательно-развлекательную часть программы ТТФ — «День путешественника» и XXI Тихоокеанскую международную туристскую выставку «Pacific International Tourism Expo» (PITE).
Еда и «драконы»
Организаторы ТТФ обещают, что жителей и гостей Владивостока ждет яркий городской праздник. «День путешественника», например, продлится три дня! 19 мая состоится масштабный кулинарный фестиваль, где будут представлены кухни стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия.
— Праздничные агентства Владивостока организуют различные шоу, яркие программы для гостей. Будет работать несколько интерактивных мобильных площадок, ориентированных как на детей, так и на взрослых, откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Приморье мастеровое», где желающие смогут попробовать себя в гончарном деле, бисероплетении, росписи деревянной посуды, сыроварении, — раскрыл секреты праздника один из организаторов ТТФ, президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий.
20 мая в акватории бухты Аякс пройдут гонки на лодках класса «дракон» — утром состоятся заезды любительских команд, а с 14 часов начнутся занятия с начинающими гребцами. Запланированы также мастер-классы по сап-серфингу. В воскресенье, 21 мая, гости смогут увидеть гребную регату «Мосты».
Особняком стоит в программе ТТФ единственная на Дальнем Востоке международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая откроется на противоположном берегу Амурского залива — в бухте Федорова. На этой площадке будет не только демонстрация и продажа техники, но и пройдут тест-драйвы, розыгрыши призов, спортивные соревнования, а также яркое шоу на воде. Для детей заработают интерактивно-развлекательные зоны.
Себя покажут
Подробную информацию о том, где и как можно отдохнуть на Дальнем Востоке, гости ТТФ смогут получить на выставке PITE. Большая экспозиция из 55 стендов расскажет о «Восточном кольце России». По словам заместителя директора Туристско-информационного центра Приморья Марии Копцевой, уже есть готовые маршруты. Например, «Бриллиантовое кольцо», связавшее Владивосток с Республикой Саха (Якутия). Готовятся маршруты на Сахалин и Камчатку. Это трех-, пяти- и семидневные туры, включающие посещение главных достопримечательностей регионов и их самых интересных мест.
Традиционно в выставке принимают участие гости из нескольких японских префектур, двух соседних с Приморьем китайских провинций, а также специалисты туриндустрии из Малайзии, Индонезии, Вьетнама, с Марианских островов, из Республики Корея, где пройдут Олимпийские игры. Появился и новый участник — Индия.
В Год экологии отдельная большая экспозиция представит особо охраняемые территории края. Как известно, Приморье — одно из немногих мест в мире, где обитают амурские тигры и дальневосточные леопарды.
По словам Константина Шестакова, люди на празднике, смогут не только хорошо провести выходные, но и получить море интересной информации о Приморье, Дальнем Востоке России и соседних странах. В прошлом году мероприятия форума посетили 43 тысячи человек. Организаторы надеются, что в этом году гостей будет больше.
Комментарий
Янь Вэньбинь, генеральный консул КНР во Владивостоке:
— В Приморском крае есть все условия для развития туризма: благоприятный климат, удобное географическое расположение. Высокий уровень двусторонних отношений между Китаем и Россией, протяженность общей границы — все это также важно. Богатая природа и культурный ландшафт привлекают все большее количество гостей из КНР. В то же время китайские туристы надеются, что в Приморском крае в дальнейшем повысится уровень обслуживания, будет больше строиться гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры, станет эффективней работа пограничных пунктов пропуска, появятся таблички с обозначениями на китайском языке в аэропортах и портах. Генеральное консульство КНР также стремится привлечь сюда туристов из Китая, например, содействует тому, чтобы круизные лайнеры из Поднебесной посещали Владивосток. Уверен, что совместными усилиями обеих сторон Приморский край станет популярным маршрутом у китайских туристов.
Александра Максимец, директор Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий:
— Мы проведем круглый стол на тему «Как развивать туризм в России». Он будет состоять из пяти секций. Обсудим, какие факторы делают успешным турбизнес, а какие губят его, как уходить от шаблонов, искать нестандартные подходы к развитию того или иного туробъекта. Мы пригласили авторов успешных федеральных турпроектов — вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, вице-президента национального фонда «Возрождение русской усадьбы» Дмитрия Ойнаса, гендиректора «Центра экологических путешествий» Татьяну Калишевскую, руководителя туроператора внутреннего и международного въездного туризма «Adventure Guide» Алексея Юдина и главу «Туристского этнокомплекса «Степной кочевник» Светлану Цыбикдоржиеву.
Кстати.
Приехавшие на форум и «День путешественника» в кампус ДВФУ могут поставить машины на северной парковке, а также на парковке, расположенной недалеко от северного входа. Гости смогут воспользоваться шаттлами, которые ходят по кампусу, они будут возить участников праздника от северного входа до Набережной и корпуса S, где пройдет выставка PITE.
Сайт форума ptfrussia.ru.