Во Владивостоке открылся Тихоокеанский туристский форум

Но специфика Дальнего Востока — большие расстояния. Например, из Приморья на Камчатку, Сахалин или в Якутию туристы могут добраться только самолетом, что делает поездку дороже. И это, по словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, лишь один из многих вопросов, которые поднимут на ТТФ во время обсуждения проекта.

По-соседски

Большое внимание уделят организации приема иностранных гостей, ведь в этом году в ТТФ впервые интегрирован Международный форум по туризму в странах Северо-Восточной Азии (IFNAT). Первая сессия будет посвящена основному туристическому партнеру Приморья — Китаю. В прошлом году количество гостей из Поднебесной, посетивших край, достигло рекордной цифры — 420 тысяч человек (около 200 тысяч из них въехали по межправительственному соглашению о безвизовых групповых поездках). В этом году показатель может еще подрасти — в первом квартале турпоток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 36 процентов.

— Обсудим практические вопросы, актуальные накануне открытия высокого сезона. Это и качество оказываемых услуг, и введение новых рейсов и чартерных программ. Поговорим о необходимости внесения изменений в межправительственное соглашение о групповых поездках, которое действует около 20 лет и отчасти устарело. Хочется, чтобы в его рамках использовался электронный документооборот для ускорения визирования списков и прохождения пограничного контроля, — пояснил Константин Шестаков.

Ориентируясь на Олимпийские игры, которые пройдут в Республике Корея в 2018 году, часть сессии туристического сотрудничества с этой страной будет посвящена развитию спортивного туризма.

— Мы расскажем и о том, что Владивосток можно рассматривать как транзитную точку для жителей Дальнего Востока, едущих на Олимпиаду. Они могут прилетать сюда на два-три дня, а потом организованными группами отправляться в Корею, — заметила исполнительный директор Приморского регионального союза «Туриндустрия», председатель краевого общественного экспертного совета по развитию туризма Ольга Гуревич.

Кроме того, на секции планируется обсудить расширение транспортных возможностей, в частности объединение России, Китая, Республики Корея и Японии морскими круизами. Несмотря на то что Приморье уже много сделало в этом направлении и край все чаще становится маршрутной точкой международных линий, потенциал региона в этой сфере далеко не исчерпан. По оценочным данным, рынок круизного туризма в Северо-Восточной Азии ежегодно растет на десять процентов, и Приморью важно воспользоваться таким обстоятельством. Эту тему затронут также на сессии, посвященной развитию туробменов с Японией, где будет присутствовать делегация Ассоциации туристических агентств Страны восходящего солнца (JATA). Ожидается, что в нынешнем году круизные лайнеры с южнокорейскими и японскими туристами на борту посетят Владивосток 14 раз. Один из кораблей зайдет как раз в дни проведения форума, так что при желании гости-участники круиза смогут посетить познавательно-развлекательную часть программы ТТФ — «День путешественника» и XXI Тихоокеанскую международную туристскую выставку «Pacific International Tourism Expo» (PITE).

Еда и «драконы»

Организаторы ТТФ обещают, что жителей и гостей Владивостока ждет яркий городской праздник. «День путешественника», например, продлится три дня! 19 мая состоится масштабный кулинарный фестиваль, где будут представлены кухни стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а 20 и 21 мая развернутся массовые мероприятия.

— Праздничные агентства Владивостока организуют различные шоу, яркие программы для гостей. Будет работать несколько интерактивных мобильных площадок, ориентированных как на детей, так и на взрослых, откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Приморье мастеровое», где желающие смогут попробовать себя в гончарном деле, бисероплетении, росписи деревянной посуды, сыроварении, — раскрыл секреты праздника один из организаторов ТТФ, президент Союза «Торгово-промышленная палата Приморского края» Борис Ступницкий.

20 мая в акватории бухты Аякс пройдут гонки на лодках класса «дракон» — утром состоятся заезды любительских команд, а с 14 часов начнутся занятия с начинающими гребцами. Запланированы также мастер-классы по сап-серфингу. В воскресенье, 21 мая, гости смогут увидеть гребную регату «Мосты».

Особняком стоит в программе ТТФ единственная на Дальнем Востоке международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show, которая откроется на противоположном берегу Амурского залива — в бухте Федорова. На этой площадке будет не только демонстрация и продажа техники, но и пройдут тест-драйвы, розыгрыши призов, спортивные соревнования, а также яркое шоу на воде. Для детей заработают интерактивно-развлекательные зоны.

Себя покажут

Подробную информацию о том, где и как можно отдохнуть на Дальнем Востоке, гости ТТФ смогут получить на выставке PITE. Большая экспозиция из 55 стендов расскажет о «Восточном кольце России». По словам заместителя директора Туристско-информационного центра Приморья Марии Копцевой, уже есть готовые маршруты. Например, «Бриллиантовое кольцо», связавшее Владивосток с Республикой Саха (Якутия). Готовятся маршруты на Сахалин и Камчатку. Это трех-, пяти- и семидневные туры, включающие посещение главных достопримечательностей регионов и их самых интересных мест.

Традиционно в выставке принимают участие гости из нескольких японских префектур, двух соседних с Приморьем китайских провинций, а также специалисты туриндустрии из Малайзии, Индонезии, Вьетнама, с Марианских островов, из Республики Корея, где пройдут Олимпийские игры. Появился и новый участник — Индия.

В Год экологии отдельная большая экспозиция представит особо охраняемые территории края. Как известно, Приморье — одно из немногих мест в мире, где обитают амурские тигры и дальневосточные леопарды.

По словам Константина Шестакова, люди на празднике, смогут не только хорошо провести выходные, но и получить море интересной информации о Приморье, Дальнем Востоке России и соседних странах. В прошлом году мероприятия форума посетили 43 тысячи человек. Организаторы надеются, что в этом году гостей будет больше.

Комментарий

Янь Вэньбинь, генеральный консул КНР во Владивостоке:

— В Приморском крае есть все условия для развития туризма: благоприятный климат, удобное географическое расположение. Высокий уровень двусторонних отношений между Китаем и Россией, протяженность общей границы — все это также важно. Богатая природа и культурный ландшафт привлекают все большее количество гостей из КНР. В то же время китайские туристы надеются, что в Приморском крае в дальнейшем повысится уровень обслуживания, будет больше строиться гостиниц и других объектов туристической инфраструктуры, станет эффективней работа пограничных пунктов пропуска, появятся таблички с обозначениями на китайском языке в аэропортах и портах. Генеральное консульство КНР также стремится привлечь сюда туристов из Китая, например, содействует тому, чтобы круизные лайнеры из Поднебесной посещали Владивосток. Уверен, что сов­местными усилиями обеих сторон Приморский край станет популярным маршрутом у китайских туристов.

Александра Максимец, директор Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий:

— Мы проведем круглый стол на тему «Как развивать туризм в России». Он будет состоять из пяти секций. Обсудим, какие факторы делают успешным турбизнес, а какие губят его, как уходить от шаблонов, искать нестандартные подходы к развитию того или иного туробъекта. Мы пригласили авторов успешных федеральных турпроектов — вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, вице-президента национального фонда «Возрождение русской усадьбы» Дмитрия Ойнаса, гендиректора «Центра экологических путешествий» Татьяну Калишевскую, руководителя туроператора внутреннего и международного въездного туризма «Adventure Guide» Алексея Юдина и главу «Туристского этнокомплекса «Степной кочевник» Светлану Цыбикдоржиеву.

Кстати.

Приехавшие на форум и «День путешественника» в кампус ДВФУ могут поставить машины на северной парковке, а также на парковке, расположенной недалеко от северного входа. Гости смогут воспользоваться шаттлами, которые ходят по кампусу, они будут возить участников праздника от северного входа до Набережной и корпуса S, где пройдет выставка PITE.

Сайт форума ptfrussia.ru.