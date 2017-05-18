Появился второй претендент на пост министра культуры Омской области
Он составит конкуренцию молодому директору музея имени Врубеля Юрий Трофимову.
Он составит конкуренцию молодому директору музея имени Врубеля Юрий Трофимову.
Омские СМИ продолжают интриговать, кто займет вакантное место министра культуры Омской области, ставшее вакантным 2 мая.
Напомним, что Виктор Лапухин ушел в отставку, после чего возглавил омский драматический театр. Сейчас исполняет обязанности главы минкульта временно бывший первый заместитель Иван Шеин.
Между тем сообщалось, что ведомство может возглавить 38-летний директор музея имени Врубеля Юрий Трофимов. Источники портала Om1.ru подтвердили, что шансы этого претендента высоки.
Тогда как РИА «СуперОмск» говорит о конкуренте Трофимова, образовавшемся на днях. Его фамилия пока не известна.