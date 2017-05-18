Появился второй претендент на пост министра культуры Омской области

Омские СМИ продолжают интриговать, кто займет вакантное место министра культуры Омской области, ставшее вакантным 2 мая.

Напомним, что Виктор Лапухин ушел в отставку, после чего возглавил омский драматический театр. Сейчас исполняет обязанности главы минкульта временно бывший первый заместитель Иван Шеин.

Между тем сообщалось, что ведомство может возглавить 38-летний директор музея имени Врубеля Юрий Трофимов. Источники портала Om1.ru подтвердили, что шансы этого претендента высоки.

Тогда как РИА «СуперОмск» говорит о конкуренте Трофимова, образовавшемся на днях. Его фамилия пока не известна.