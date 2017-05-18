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06:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Жители Таймыра хотят вернуть району независимость от Красноярского края

Инициативная группа хочет провести референдум по возвращению автономии.

Источник: Reuters

Жители Таймырского Долгано-Ненецкого района хотят провести референдум о возвращении территории статуса автономного округа (АО). Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

По словам представителей инициативной группы, после объединения с Красноярским краем в 2007 году северяне стали жить хуже — большую часть госструктур перенесли в Красноярск и Норильск, а часть жителей лишилась работы. Также возникли проблемы с получением госуслуг.

«В Дудинке паспорт можно оформить, справки Росреестра заказать. Но чтобы оформить разрешение на оружие, нужно ехать в Норильск. Роспотребнадзор, жилищная и трудовая инспекции справки удаленно не предоставляют», — рассказала журналистам член инициативной группы Стелла Кох.

Активисты уверены в том, что краевые власти очень плохо понимают всю специфику Таймыра.

«У нас тут олени ходят, до поселка ближайшего только вертолетом можно долететь, а они думают, что у нас троллейбусы и поезда. Мы не поднимаем вопрос о развале субъекта, мы хотим вернуть то, что было», — отмечает представитель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Геннадий Щукин.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края считают, что жители Таймырского района преувеличивают проблемы территории. По словам парламентариев, самостоятельность только навредит северянам. Позицию депутатов поддерживают эксперты, отмечая беспомощность автономных округов как самостоятельных регионов.

Комиссия районного избиркома намерена рассмотреть вопрос о регистрации инициативы 19 мая. Активисты признались, что уже настроены на отрицательное решение, однако готовы бороться до конца.

Укрупнение регионов РФ началось в 2003 году по инициативе Москвы. «КоммерсантЪ» отмечает, что открытых противников у идеи объединения Таймыра и Эвенкии с Красноярским краем не было. Референдум по вопросу слияния трех регионов прошел в 2005 году — тогда за объединение проголосовали более 92% жителей.

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