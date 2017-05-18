Появилась кандидатура на пост директора «Хабаровской студии телевидения»

Хабаровск, 18 мая, AmurMedia.

Появилась новая кандидатура на должность директора «Информационно-просветительского центра «Хабаровская студия телевидения». Не исключено, что этот пост может занять небезызвестный Александр Ким, долгое время возглавлявший в краевом центре телеканал «Даль-ТВ», сообщил корр. ИА AmurMedia информированный источник.

Напомним, Константин Жуков, ранее руководивший «Хабаровской студией телевидения», в минувший вторник, 16 мая, был назначен на должность заместителя мэра, председателя комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом.

Есть версия, что пост директора телеканала может занять известная в медийных кругах личность, Александр Ким, имеющий к тому же внушительный опыт работы в этой сфере. До этого он долгое время возглавлял телекомпанию «Даль-ТВ» в Хабаровске.

Однако в пресс-службе администрации краевого центра эту информацию не подтвердили.

Как сообщалось ранее, о том, что хабаровский телеканал «Даль-ТВ» остался без руководства, стало известно в сентябре прошлого года. Директор компании Александр Ким решил сменить место работы и написал об этом в своем профиле на Facebook. В своем сообщении он поблагодарил коллег за сотрудничество и выразил уверенность, что новые встречи еще будут.