Евросоюз ввел безвизовый режим с Украиной

Документ, подписанный 17 мая, вступает в силу 11 июня. С этого дня граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны (кроме Ирландии и Великобритании), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода без виз — для пересечения границы украинцам будет нужен только биометрический паспорт.

После церемонии подписания Петр Порошенко не скрывал эмоций: улыбался и демонстрировал поднятые вверх большие пальцы обеих рук.