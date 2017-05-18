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07:27 (мск), источник: 365info.kz

Евросоюз ввел безвизовый режим с Украиной

В Страсбурге президент Украины Петр Порошенко и представители ЕС заключили соглашение о безвизовом режиме.

Источник: 365info.kz

Документ, подписанный 17 мая, вступает в силу 11 июня. С этого дня граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны (кроме Ирландии и Великобритании), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода без виз — для пересечения границы украинцам будет нужен только биометрический паспорт.

После церемонии подписания Петр Порошенко не скрывал эмоций: улыбался и демонстрировал поднятые вверх большие пальцы обеих рук.

«Это абсолютно исторический день для моей 45-миллионной нации и также исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью и говорит свое последнее “прощай” советско-российской империи», — приводит слова украинского лидера издание «Европейская правда».

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