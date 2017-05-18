Евросоюз ввел безвизовый режим с Украиной
В Страсбурге президент Украины Петр Порошенко и представители ЕС заключили соглашение о безвизовом режиме.
В Страсбурге президент Украины Петр Порошенко и представители ЕС заключили соглашение о безвизовом режиме.
Документ, подписанный 17 мая, вступает в силу 11 июня. С этого дня граждане Украины смогут въезжать в страны Шенгенской зоны (кроме Ирландии и Великобритании), а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию на срок не более 90 суток в течение полугода без виз — для пересечения границы украинцам будет нужен только биометрический паспорт.
После церемонии подписания Петр Порошенко не скрывал эмоций: улыбался и демонстрировал поднятые вверх большие пальцы обеих рук.
«Это абсолютно исторический день для моей 45-миллионной нации и также исторический день для Европейского союза. Украина возвращается в европейскую семью и говорит свое последнее “прощай”