В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны
Группа депутатов бразильского парламента призвала провести процедуру импичмента против президента страны Мишела Темера.
Группа депутатов бразильского парламента призвала провести процедуру импичмента против президента страны Мишела Темера.
Поводом для этого стала видеозапись, на которой Темер обсуждает возможность подкупа
Видеозапись была направлена в Верховный суд страны владельцами компании по производству говядины JBS SA, братьями Жоэсли и Уэсли Батиста. На ней нынешний глава государства обсуждает с бизнесменами вопрос подкупа Куньи, в связи с импичментом против предыдущего главы Бразилии Дилмы Руссефф. ««Вы должны держать это в секрете, ясно?», — цитирует слова Темера на видео бразильское издание.
Заявка на проведение процедуры уже была подана, однако пока не зарегистрирована. Если это произойдет, в Бразилии будет созвана специальная комиссия по этому вопросу.
В связи с публикацией видеозаписи Темер уже выступил с официальным заявлением. Он опроверг свое участие в этом коррупционном акте. Темер при этом подтвердил, что действительно встречался с владельцами компании JBS, однако по его словам, на встрече не шла речь подкупе Куньи.
Предыдущий президент страны Дилма Руссефф ушла в оставку после импичмента, связанного с коррупционным скандалом вокруг нефтяной компании Petrobras. Кроме того, ее обвинили в бюджетных махинациях. По этому же делу был задержан еще один