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07:44 (мск), источник: РБК

В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны

Группа депутатов бразильского парламента призвала провести процедуру импичмента против президента страны Мишела Темера.

Источник: Reuters

Поводом для этого стала видеозапись, на которой Темер обсуждает возможность подкупа экс-спикера нижней палаты парламента Эдуарду Кунью, сообщает издание UOL.

Видеозапись была направлена в Верховный суд страны владельцами компании по производству говядины JBS SA, братьями Жоэсли и Уэсли Батиста. На ней нынешний глава государства обсуждает с бизнесменами вопрос подкупа Куньи, в связи с импичментом против предыдущего главы Бразилии Дилмы Руссефф. ««Вы должны держать это в секрете, ясно?», — цитирует слова Темера на видео бразильское издание.

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Заявка на проведение процедуры уже была подана, однако пока не зарегистрирована. Если это произойдет, в Бразилии будет созвана специальная комиссия по этому вопросу.

В связи с публикацией видеозаписи Темер уже выступил с официальным заявлением. Он опроверг свое участие в этом коррупционном акте. Темер при этом подтвердил, что действительно встречался с владельцами компании JBS, однако по его словам, на встрече не шла речь подкупе Куньи.

​Предыдущий президент страны Дилма Руссефф ушла в оставку после импичмента, связанного с коррупционным скандалом вокруг нефтяной компании Petrobras. Кроме того, ее обвинили в бюджетных махинациях. По этому же делу был задержан еще один экс-глава государства Луис да Силва. Экс-спикер Кунья, покинувший пост в 2016 году, за участие в коррупционных схемах был приговорен к 15 годам заключения.

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