В Бразилии депутаты призвали к импичменту президента страны

Видеозапись была направлена в Верховный суд страны владельцами компании по производству говядины JBS SA, братьями Жоэсли и Уэсли Батиста. На ней нынешний глава государства обсуждает с бизнесменами вопрос подкупа Куньи, в связи с импичментом против предыдущего главы Бразилии Дилмы Руссефф. ««Вы должны держать это в секрете, ясно?», — цитирует слова Темера на видео бразильское издание.

Заявка на проведение процедуры уже была подана, однако пока не зарегистрирована. Если это произойдет, в Бразилии будет созвана специальная комиссия по этому вопросу.

В связи с публикацией видеозаписи Темер уже выступил с официальным заявлением. Он опроверг свое участие в этом коррупционном акте. Темер при этом подтвердил, что действительно встречался с владельцами компании JBS, однако по его словам, на встрече не шла речь подкупе Куньи.