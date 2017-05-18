Объединение посёлков в двух районах Иркутской области поддержали депутаты ЗС
Объединение посёлков Белореченский и Мальта Усольского района, а также села Тарасово и посёлка Улькан в
Объединение посёлков Белореченский и Мальта Усольского района, а также села Тарасово и посёлка Улькан в
Как рассказала председатель думы Усольского района Надежда Глызина, границ между Белореченским и Мальтой почти нет, а экономические возможности значительные. Посёлок Мальта относится к третьей группе дотационности — его собственные доходы составляют только 5 млн рублей, которых не хватает даже на содержание администрации. В то же время Белореченский на протяжении нескольких лет является самодостаточным — его собственные доходы составляют 67 млн рублей. Как рассказал депутат ЗС, гендиректор СХПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумароков, бюджет Белореченского имеет избыток в 8 млн рублей, которые при объединении двух поселений можно направить на решение проблем жителей Мальты.
Надежда Глызина рассказала, что после объединения будет создано Белореченское городское муниципальное образование с численностью населения более 11 тыс. человек и оптимизацией расходов на содержание органов местного самоуправления более чем в 4 млн рублей, поскольку будет избрана новая дума, состоящая из 15 депутатов. Сейчас в каждом поселении своя дума.
Депутат Олег Тюменев поделился опытом объединения Ангарска и района в единый городской округ. Он сказал: «Я думаю, что проблемы, о которых говорит Кузьма Алдаров, возникнут, поэтому я предлагаю вам не торопиться, чтобы хорошо объяснить населению, чего они лишаются. Иначе вы получите то, что происходило в Ангарском городском округе, то есть многочисленные жалобы населения во все органы власти». «Мы детально изучили этот вопрос, — парировала председатель думы Усольского района. — На сегодняшний день участие Мальты в различных программах ставится под большой вопрос, исходя из того бюджета, что мы имеем. При бюджете нового муниципального образования, я полагаю, наши шансы увеличатся, потому что будут средства на софинансирование для участия в программах». В итоге дело было решено.
Законодательное собрание также поддержали законопроект «Об объединении Тарасовского муниципального образования и Ульканского муниципального образования