Объединение посёлков в двух районах Иркутской области поддержали депутаты ЗС

Как рассказала председатель думы Усольского района Надежда Глызина, границ между Белореченским и Мальтой почти нет, а экономические возможности значительные. Посёлок Мальта относится к третьей группе дотационности — его собственные доходы составляют только 5 млн рублей, которых не хватает даже на содержание администрации. В то же время Белореченский на протяжении нескольких лет является самодостаточным — его собственные доходы составляют 67 млн рублей. Как рассказал депутат ЗС, гендиректор СХПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумароков, бюджет Белореченского имеет избыток в 8 млн рублей, которые при объединении двух поселений можно направить на решение проблем жителей Мальты.

Надежда Глызина рассказала, что после объединения будет создано Белореченское городское муниципальное образование с численностью населения более 11 тыс. человек и оптимизацией расходов на содержание органов местного самоуправления более чем в 4 млн рублей, поскольку будет избрана новая дума, состоящая из 15 депутатов. Сейчас в каждом поселении своя дума.

Вице-спикер ЗС Кузьма Алдаров высказал опасение, что после объединения в городское образование Мальта может лишиться возможности участвовать во многих государственных программах, рассчитанных для сел, например, программах по устойчивому развитию сельских территорий. Мэр Усольского района Виталий Матюха сказал, что этого не произойдёт — Мальта сохранит статус сельского поселения, но при этом будет входить в Белореченское городское образование. По его словам, в районе есть пять примеров подобных объединений.

Депутат Олег Тюменев поделился опытом объединения Ангарска и района в единый городской округ. Он сказал: «Я думаю, что проблемы, о которых говорит Кузьма Алдаров, возникнут, поэтому я предлагаю вам не торопиться, чтобы хорошо объяснить населению, чего они лишаются. Иначе вы получите то, что происходило в Ангарском городском округе, то есть многочисленные жалобы населения во все органы власти». «Мы детально изучили этот вопрос, — парировала председатель думы Усольского района. — На сегодняшний день участие Мальты в различных программах ставится под большой вопрос, исходя из того бюджета, что мы имеем. При бюджете нового муниципального образования, я полагаю, наши шансы увеличатся, потому что будут средства на софинансирование для участия в программах». В итоге дело было решено.