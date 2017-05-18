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08:01 (мск), источник: ТАСС

Минобороны опубликовало видео ко Дню Балтийского флота

18 мая 1703 года гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков одержала первую победу, захватив два шведских военных корабля.

Министерство обороны РФ опубликовало видео ко Дню Балтийского флота.

Это один из старейших флотов России, который был создан Петром I в ходе Северной войны 1700−1721 годов. Днем рождения Балтийского флота считается 18 мая (7 мая по старому стилю) 1703 года. В этот день гребная флотилия с солдатами Преображенского и Семеновского полков под командованием царя одержала первую боевую победу, захватив в устье Невы два шведских военных корабля.

Историческая значимость этой победы для России была подчеркнута награждением всех участников боя специально изготовленными медалями с надписью «Небываемое бывает».

Балтийский флот представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своем составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения.

Комментарии
1
валерий малютин
Уралиберастам видео не смотреть.......это святая вода для наХальновской нечисти смертно ненавидящей Россию
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