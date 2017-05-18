Ирек Ялалов рассказал, какие изменения ожидают Парк Якутова в этом году
Накануне днем мэр города Ирек Ялалов провел оперативное совещание на тему благоустройства парка Якутова, сообщает
Накануне днем мэр города Ирек Ялалов провел оперативное совещание на тему благоустройства парка Якутова, сообщает
— В первую очередь, это парк для родителей и детей. Это единственный в городе классический детский парк. Так исторически сложилось. Он должен быть больше рекреационного характера с аттракционами для детей до 16 лет, — отметил Ирек Ялалов.
Мэр города поручил продолжать работу по модернизации системы освещения и следить за многолетними деревьями, а также установить эстетичные пешеходные ограждения, благоустроить парковочную зону. Стоит отметить, что расширять парковку здесь не будут, так как площадь парка такого не позволяет. Предусматривается, что парк будут посещать местные жители и гости города, которые приедут на общественном транспорте.
Архитектор из Екатеринбурга Павел Фетисов предложил организовать в парке ярмарочную аллею, где могли бы продаваться сувениры на городскую тематику. Также в будущем могут реконструировать сцену, где проводятся праздники и создать зону для молодоженов.
Напомним, что масштабная реконструкция городского парка началась в прошлом году. Программа работ рассчитана на три года. Ирек Ялалов пообещал, что к 2018 году парк Якутова станет лучшим в Уфе.