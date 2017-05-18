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07:57 (мск), источник: PROUFU.ru

Ирек Ялалов рассказал, какие изменения ожидают Парк Якутова в этом году

Накануне днем мэр города Ирек Ялалов провел оперативное совещание на тему благоустройства парка Якутова, сообщает пресс-служба Администрации города.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

— В первую очередь, это парк для родителей и детей. Это единственный в городе классический детский парк. Так исторически сложилось. Он должен быть больше рекреационного характера с аттракционами для детей до 16 лет, — отметил Ирек Ялалов.

Мэр города поручил продолжать работу по модернизации системы освещения и следить за многолетними деревьями, а также установить эстетичные пешеходные ограждения, благоустроить парковочную зону. Стоит отметить, что расширять парковку здесь не будут, так как площадь парка такого не позволяет. Предусматривается, что парк будут посещать местные жители и гости города, которые приедут на общественном транспорте.

Архитектор из Екатеринбурга Павел Фетисов предложил организовать в парке ярмарочную аллею, где могли бы продаваться сувениры на городскую тематику. Также в будущем могут реконструировать сцену, где проводятся праздники и создать зону для молодоженов.

Напомним, что масштабная реконструкция городского парка началась в прошлом году. Программа работ рассчитана на три года. Ирек Ялалов пообещал, что к 2018 году парк Якутова станет лучшим в Уфе.

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