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08:25 (мск), источник: РИА Новости

Токио отследит влияние морского маршрута между Россией и КНДР

ТОКИО, 18 мая — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Япония будет внимательно отслеживать возможное влияние запуска пассажирского морского маршрута между северокорейским Раджином и российским Владивостоком на усилия международного сообщества по разрешению ядерной проблемы КНДР.

Источник: AP 2017

«Мы будем пристально следить за тем, как действия России отразятся на усилиях международного сообщества», — заявил в ходе пресс-конференции генеральный представитель японского правительства Ёсихидэ Суга в ответ на вопрос о позиции Токио по началу морского пассажирского сообщения между городами РФ и КНДР.

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Суга также отметил, что японское правительство решило сообщить российским коллегам свое видение по данному вопросу по дипломатическим каналам. В то же время, подчеркнул генсек, власти Японии намерены «тесно сотрудничать с Россией и другими странами» для разрешения северокорейской ядерной проблемы.

Ранее в четверг в Приморье прибыл первый рейс грузопассажирского теплохода по новому регулярному маршруту между северокорейским Раджином и Владивостоком с представителями китайских туркомпаний на борту. Ранее между КНДР и РФ пассажирские суда не ходили.

Северокорейский город Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получил статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности свободного ведения бизнеса. Теперь на линии ходит грузопассажирское судно Man Gyong Bong. Согласно данным на сайте перевозчика, стоимость пассажирского места в зависимости от вида каюты составляет от 600 до 750 юаней (около 5000−6000 рублей). По утвержденному до конца июня расписанию, теплоход будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока — каждую пятницу.

По данным гендиректора компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест» Владимира Баранова, в первое время планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (КНР), российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Россию и обратно на родину. Судно имеет три сухих трюма общей вместимостью 1,5 тысячи тонн груза.

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