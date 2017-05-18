Глава Большого Камня обошел самого богатого вице-губернатора Приморья по семейному доходу
Чета Чернявских заработала в 2016 году более 40 млн рублей.
Чета Чернявских заработала в 2016 году более 40 млн рублей.
Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.
Глава бывшего ЗАТО, а ныне города Большой Камень и спикер городской думы Дмитрий Чернявский вместе с супругой заработал в 2016 году больше семьи самого богатого
Самым богатым муниципальным главой по семейному бюджету глава Большого Камня признавался и по итогам позапрошлого года. Скромный заработок супруга за 2015 год (1,35 млн рублей) с лихвой компенсировал доход супруги, задекларировавшей 68,84 млн рублей — в 50 раз больше обличенного властью мужа.
Доходы глав городов и районов Приморья: богатые жены и гектары в собственности.
В 2016 году, согласно декларации, доход самого Дмитрия Чернявского немного подрос — до 1,65 млн рублей, а вот заработок его второй половинки сократился почти вдвое — до 40,09 млн рублей.
В собственности у главы находятся два земельных участка под гаражами общей площадью 89,6 кв. метров, гараж 36,1 кв. метров, гаражный бокс 83,1 кв. метров. Совместно с женой владеет квартирой 45,1 кв. метров. Также Дмитрий Леонидович владеет автопарком из трех легковых и двух грузовых автомобилей: Lexus LX570, Mitsubishi Challenger, Nissan Atlas, Зил ММ34505 и Mitsubishi Canter. У его жены в собственности находятся земельный участок под гаражом 68,6 кв. метров, гаражный бокс 75,1 кв. метр, нежилые помещения 4,1 тысяч кв. метров, ½ доли в двух нежилых зданиях общей площадью 94,1 кв. метров, ½ доли от права владения зданием трансформаторной подстанции, а также транспортные средства, которых, кстати, стало на три меньше: Mercedes Benz S600, КамАЗ 5320.
Совокупный годовой доход Чернявских оказался не только самым высоким среди муниципальных глав в Приморье, но и превзошел годовые финансовые достижения главы Приморья и всех его заместителей, включая самого доходного