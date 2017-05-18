Глава Большого Камня обошел самого богатого вице-губернатора Приморья по семейному доходу

Владивосток, 18 мая, PrimaMedia.

Глава бывшего ЗАТО, а ныне города Большой Камень и спикер городской думы Дмитрий Чернявский вместе с супругой заработал в 2016 году больше семьи самого богатого вице-губернатора края Эдуарда Портнова. Сам большекаменский глава заработал всего 1,65 млн рублей, тогда как его супруга — 40,09 млн рублей — почти в 25 раз больше мужа. Чете Чернявских удалось переплюнуть доходы семьи Портновых, даже несмотря на то, что за год их совместный заработок стал меньше почти на 30 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на декларацию главы Большого Камня.

Самым богатым муниципальным главой по семейному бюджету глава Большого Камня признавался и по итогам позапрошлого года. Скромный заработок супруга за 2015 год (1,35 млн рублей) с лихвой компенсировал доход супруги, задекларировавшей 68,84 млн рублей — в 50 раз больше обличенного властью мужа.

Доходы глав городов и районов Приморья: богатые жены и гектары в собственности.

В 2016 году, согласно декларации, доход самого Дмитрия Чернявского немного подрос — до 1,65 млн рублей, а вот заработок его второй половинки сократился почти вдвое — до 40,09 млн рублей.

В собственности у главы находятся два земельных участка под гаражами общей площадью 89,6 кв. метров, гараж 36,1 кв. метров, гаражный бокс 83,1 кв. метров. Совместно с женой владеет квартирой 45,1 кв. метров. Также Дмитрий Леонидович владеет автопарком из трех легковых и двух грузовых автомобилей: Lexus LX570, Mitsubishi Challenger, Nissan Atlas, Зил ММ34505 и Mitsubishi Canter. У его жены в собственности находятся земельный участок под гаражом 68,6 кв. метров, гаражный бокс 75,1 кв. метр, нежилые помещения 4,1 тысяч кв. метров, ½ доли в двух нежилых зданиях общей площадью 94,1 кв. метров, ½ доли от права владения зданием трансформаторной подстанции, а также транспортные средства, которых, кстати, стало на три меньше: Mercedes Benz S600, КамАЗ 5320.