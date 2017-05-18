Борису Дубровскому представили цифровую модель курорта Кисегач
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил созданный проект планирования курорта Кисегач, созданный институтом «Челябинскгражданпроект».
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский оценил созданный проект планирования курорта Кисегач, созданный институтом «Челябинскгражданпроект».
Как уже сообщало агентство, еще в 2014 году глава региона поручил создать рабочую группу по курорту Кисегач и разработать «дорожную карту» мероприятий по развитию территории курорта. В нее должны были входить сведения о границах округов
«Территория курорта Кисегач действительно очень интересная с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны. Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки
Проектировщики создали цифровую модель курорта, где указали все существующие здания и сооружения."Целью проводимой работы было определение баланса между
Как подчеркивают специалисты, чтобы начать развивать потенциал курорта, необходимо, в первую очередь, построить новые очистные сооружения и канализационный коллектор. Губернатор поручил министру экономического развития Сергею Смольникову проработать вопрос привлечения средств федерального бюджета и инвесторов.
Глава региона намерен лично встретиться со всеми инвесторами, проекты которых будут включены в заявку, чтобы обсудить совместную работу по развитию курорта.