Борису Дубровскому представили цифровую модель курорта Кисегач

Как уже сообщало агентство, еще в 2014 году глава региона поручил создать рабочую группу по курорту Кисегач и разработать «дорожную карту» мероприятий по развитию территории курорта. В нее должны были входить сведения о границах округов горно-санитарной охраны курорта в государственный кадастр недвижимости. Эта мера не позволит передавать земли курорта в частные руки.

«Территория курорта Кисегач действительно очень интересная с точки зрения развития возможностей рекреационной зоны. Мы ставили перед собой две основные задачи: первая — недопущение дикой застройки санаторно-курортной зоны и деградации территории, и вторая — определение механизмов её комплексного развития», — подчеркнул Борис Дубровский.

Проектировщики создали цифровую модель курорта, где указали все существующие здания и сооружения."Целью проводимой работы было определение баланса между инвестиционно-хозяйственной деятельностью и сохранением возможностей природного комплекса курорта к самовосстановлению. Самым тяжелым в этой работе было определение баланса антропогенных нагрузок, — отметил начальник отдела генерального плана ПК ГПИ «Челябинскгражданпроект» Михаил Кожевников.

Как подчеркивают специалисты, чтобы начать развивать потенциал курорта, необходимо, в первую очередь, построить новые очистные сооружения и канализационный коллектор. Губернатор поручил министру экономического развития Сергею Смольникову проработать вопрос привлечения средств федерального бюджета и инвесторов.

Глава региона намерен лично встретиться со всеми инвесторами, проекты которых будут включены в заявку, чтобы обсудить совместную работу по развитию курорта.