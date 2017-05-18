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08:46 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинский министр возглавит совет по туризму УрФО

Делегация Челябинской области вернулась из Рязани, где прошли сразу два координационных совета при Министерстве культуры России — по культуре и туризму. Участниками встреч стали руководители сферы культуры из 83 субъектов страны.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министра культуры Челябинской области Виктория Олиферчук, на совете по культуре собравшиеся обсудили вопросы развития учреждений культуры в малых городах и сёлах. С основным докладом выступил министр культуры РФ Владимир Мединский. Свое выступление он посвятил модернизации и строительству новых Домов культуры на селе.

В ходе мероприятий, состоявшихся в рамках IX отраслевого Координационного совета по туризму, были организованы региональные структуры. Совет по туризму по Уральскому округу возглавил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. В течение года он будет координировать работу и представлять УрФО в федеральном коллегиальном органе.

Главная цель работы Совета — развитие туристской отрасли субъектов и продвижение турпотенциала региона на внутреннем и международном туристских рынках.

«Для начала необходимо составить событийную карту, куда попадут те мероприятия, которые могут стать брендами региона, и на которые можно делать ставку. И первым в очереди стоит Бажовский фестиваль, который пройдет в июне, и куда приглашены представители со всего региона. В июле мы отправимся в Тобольск, где организаторы презентуют фестиваль “Сибирский разносол”. Нам это мероприятие тем более интересно, поскольку в Челябинске есть свой гастрономический фестиваль — “Уральские пельмени”. Это прекрасный повод обменяться опытом, к тому же есть идея сделать новый проект “Фестиваль в гостях у фестиваля” и пригласить к нам в декабре коллег из Тобольска», — поделился планами глава культурного ведомства Алексей Бетехтин.

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