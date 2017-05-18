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08:52 (мск), источник: Nakanune.ru

Евгений Тефтелев в 2016 году заработал 5,4 млн рублей и сменил автомобиль

Доходы главы Челябинска Евгения Тефтелева выросли. За 2016 год он заработал на 1,7 млн рублей больше, чем годом ранее. Однако собственности у градоначальника стало меньше, кроме того, он сменил автомобиль.

Декларация о доходах и имуществе градоначальника опубликована на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Евгений Тефтелев задекларировал доход в размере 5 млн 485 тыс. 903 руб., годом ранее — 3 млн 776 тыс. 659 руб.

В собственности у главы земельный участок, две квартиры, гараж и нежилое помещение. За 2015 год он декларировал еще один земельный участок, гараж и нежилое помещение. Кроме того, градоначальник сменил автомобиль, если годом ранее у него были Ланд Крузер 200 и Лексус LX 570, то за 2016 год он задекларировал — Тойота Ланд Крузер и LAND ROVER RANGE ROVER.

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