Евгений Тефтелев в 2016 году заработал 5,4 млн рублей и сменил автомобиль

Декларация о доходах и имуществе градоначальника опубликована на сайте мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Евгений Тефтелев задекларировал доход в размере 5 млн 485 тыс. 903 руб., годом ранее — 3 млн 776 тыс. 659 руб.

В собственности у главы земельный участок, две квартиры, гараж и нежилое помещение. За 2015 год он декларировал еще один земельный участок, гараж и нежилое помещение. Кроме того, градоначальник сменил автомобиль, если годом ранее у него были Ланд Крузер 200 и Лексус LX 570, то за 2016 год он задекларировал — Тойота Ланд Крузер и LAND ROVER RANGE ROVER.