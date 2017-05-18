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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Курултай отказался рассматривать вопрос о прямых выборах мэра Уфы

По мнению депутатов, инициатива противоречит федеральному закону.

Источник: Комсомольская правда

Жители Уфы и других городов не смогут выбирать своих мэров прямым голосованием. В Госсобрание республики поступило обращение от инициативной группы граждан. Уфимцы предлагали устроить в Башкирии референдум, по итогам которого глав районов и городов выбирали бы сами жители прямым голосованием.

Комитет по местному самоуправлению курултая республики признал этот вопрос противоречащим федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления».

— Вопросы референдума субъекта федерации не должны противоречить законам России. В связи с этим комитетом было предложено признать этот вопрос не соответствующим требованиям, — прокомментировал решение спикер Курултая Константин Толкачев.

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