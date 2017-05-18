Курултай отказался рассматривать вопрос о прямых выборах мэра Уфы

Жители Уфы и других городов не смогут выбирать своих мэров прямым голосованием. В Госсобрание республики поступило обращение от инициативной группы граждан. Уфимцы предлагали устроить в Башкирии референдум, по итогам которого глав районов и городов выбирали бы сами жители прямым голосованием.

Комитет по местному самоуправлению курултая республики признал этот вопрос противоречащим федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления».

— Вопросы референдума субъекта федерации не должны противоречить законам России. В связи с этим комитетом было предложено признать этот вопрос не соответствующим требованиям, — прокомментировал решение спикер Курултая Константин Толкачев.